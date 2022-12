Wracają szanse na boom łupkowy w Polsce

Przy bardzo wysokich cenach gazu warto wrócić do prób wydobywania gazu łupkowego i ropy łupkowej. Dziś są dużo większe szanse na to, że to będzie się u nas opłacać. Jest też już nawet pierwszy inwestor, który chce ponowić próbę sięgnięcia po polskie łupki.

W latach szczytowego zainteresowania polskimi łupkami wykonano kilkadziesiąt odwiertów poszukiwawczych. Z ich analizy wynika, że najbardziej perspektywiczny obszar leży między Trójmiastem a Łebą.

- Zalegające tam wydobywalne złoża mogą zawierać miliard baryłek ropy i 200-300 mld m3 gazu - mówi dr Paweł Poprawa, adiunkt w Katedrze Surowców Energetycznych na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH.

Jest już pierwszy inwestor, który chce po te złoża sięgnąć. To polska spółka Baltic Shale. Dziś są dużo większe szanse na to, by wydobycie gazu i ropy łupkowej w Polsce było opłacalne.

Łupkowe szaleństwo w Polsce zaczęło się w 2011 r. i trwało kilka lat. Gazu i ropy łupkowej szukały w naszym kraju największe firmy z tej branży na świecie, wielkie międzynarodowe koncerny naftowo-gazowe, ale i największe polskie firmy z tej branży: PGNiG i Orlen. Dużo powiedziano już o tym, dlaczego pierwsze podejście do polskich łupków skończyło się fiaskiem.

Prof. Wojciech Górecki, jeden z najlepszych polskich specjalistów od poszukiwania i wydobycia gazu oraz ropy, zwraca uwagę, że w innych krajach, w których odkryto duże złoża gazu łupkowego, wprowadzano zachęty podatkowe dla firm, chcących w to zainwestować. Bo poszukiwania takiego gazu są bardzo kosztowne. Jednak w Polsce zwyciężyło myślenie, że na wydobycie gazu z łupków trzeba nałożyć wysokie podatki. To zaś bardzo negatywnie wpłynęło na podejście inwestorów do projektów łupkowych w naszym kraju.

Możemy zarobić na tym, czego nie chciały wielkie koncerny

Dr Paweł Poprawa, adiunkt w Katedrze Surowców Energetycznych na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, wskazuje na kilka innych aspektów.

- Wielkie koncerny z tej branży skupiają się na poszukiwaniu bardzo dużych złóż - mówi. - A u nas takich nie znalazły. To była pierwsza przyczyna ich wycofania się. Drugą było to, że w 2014 r. załamały się ceny ropy i gazu, co bardzo obniżyło opłacalność łupkowych projektów i wszelkie mniej obiecujące projekty były zamykane. Poza tym okazało się, że duża część obszaru, na którym były prowadzone poszukiwania w Polsce, jest nieperspektywiczna, wydobycie z położonych tam złóż będzie zbyt małe, by było to opłacalne.

- To nie znaczy jednak, że pozostała część nie jest perspektywiczna - dodaje dr Poprawa.

Podkreśla też, że dziś jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. Po pierwsze ceny ropy i gazu są nieporównanie wyższe niż wtedy, gdy polski projekt łupkowy się załamał. Po drugie od tego czasu dokonał się olbrzymi postęp technologiczny w wydobyciu niekonwencjonalnych złóż ropy i gazu. Dzięki temu z tego samego odwiertu wydobywa się dziś trzy razy więcej gazu czy ropy łupkowej niż dekadę temu. Po trzecie wreszcie w tym okresie średni koszt wykonania odwiertu w takich złożach spadł o połowę. To wszystko sprawia, że dziś dużo łatwiej o zapewnienie opłacalności takim projektom.

- Dziś warunki rynkowe są takie, że powinniśmy ponownie przeanalizować możliwość wydobycia gazu i ropy łupkowej w Polsce - mówi prof. Stanisław Nagy, kierownik Katedry Inżynierii Górniczej na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH. - Te złoża powinny być lepiej rozpoznane. Należałoby wrócić do ich systematycznych badań, przy użyciu nowych technik, szczególnie obszarów leżących w lądowej części Basenu Bałtyckiego.

Dr Paweł Poprawa wskazuje, że po przeanalizowaniu wyników wykonanych w Polsce dekadę temu odwiertów okazało się, że najbardziej obiecujący obszar leży między Trójmiastem a Łebą.

- I na tym obszarze należałoby się skoncentrować - mówi naukowiec z AGH. - Choć jest tam więcej ropy niż gazu łupkowego, ale to nawet lepiej, bo na ropie lepiej się zarabia. Zalegające na tym obszarze wydobywalne złoża mogą zawierać miliard baryłek ropy i 200-300 mld m3 gazu.

Na wydobycie ropy i gazu z łupków w Polsce jest już chętny inwestor

To są ogromne ilości. Dość powiedzieć, że obecna wartość rynkowa takiej ilości ropy to 80 mld dolarów. To inne porównanie: Polska wydobywa obecnie 4 mld m3 gazu rocznie i tylko dzięki złożom gazu łupkowego koło Gdańska mogłaby to wydobycie nawet potroić.

Mimo to - według nieoficjalnych informacji - takie polskie firmy, jak PGNiG czy Orlen, nie rwą się do prób zagospodarowania tych złóż. Dlatego, że po pierwsze one na polskich łupkach już raz się sparzyły i obawiają się ponownego fiaska.

Po drugie zaś to właśnie między Łebą a Trójmiastem ma powstać pierwsza polska elektrownia atomowa, co w połączeniu z potencjalną eksploatacją gazu i ropy łupkowej w tamtej okolicy niesie ze sobą ryzyko, że przynajmniej jeden z tych projektów będą próbowali zablokować ekolodzy.

Jest jednak już inwestor, który chce te złoża eksploatować. To polska, prywatna spółka Baltic Shale, która ma koncesje na poszukiwania ropy i gazu łupkowego na tym obszarze, szuka obecnie partnerów do tego projektu i przygotowuje się do wierceń. Gdy po ich wykonaniu okaże się, że te złoża są opłacalne w wydobyciu, powinniśmy być świadkami w Polsce nowego łupkowego boomu.