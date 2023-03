Współwłaściciele Lotosu rozglądają się za aktywami LNG

Największy koncern paliwowy na świecie, współwłaściciel rafinerii w Gdańsku – Saudi Aramco wraca do planów kupna aktywów LNG. Spółka chce wykorzystać dobre perspektywy dla rynku skroplonego gazu.

Saudi Aramco rozważa nabycie udziałów w zakładzie skroplonego gazu ziemnego poza Arabią Saudyjską ze względu na rosnące zapotrzebowanie na to paliwo. Poinformował o tym w środę Bloomberg, powołując się na źródła w spółce.

Według jednego z nich firma rozważa projekty w USA i Azji. Inne źródło wyjaśniło, że preferowane są obiekty zdolne do dostarczania schłodzonego paliwa do Azji.

Saudi Aramco już wcześniej rozważało wejście na rynek LNG. Firma chciała kupić 25 proc. udziałów w Sempra Energy w Port Arthur w Teksasie. Musiała jednak zrezygnować z tego pomysłu ze względu na pandemię, która doprowadziła do spadku dochodów i popytu na energię.

We wtorek Międzynarodowa Agencja Energetyczna przewidywała wzrost światowego handlu LNG o 4,3 proc. w 2023 roku.

Saudi Aramco to największy na świecie koncern paliwowy. Działa głównie w Arabii Saudyjskiej, jednak produkowana tam ropa trafia do kilkudziesięciu państwa na całym świecie. Jest także przerabiana w należącej do Orlenu rafinerii w Gdańsku, która w części należy do Saudyjczyków.