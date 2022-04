Wstrzymanie gazu z Rosji. UE planuje skoordynowaną reakcję

Ogłoszenie przez Gazprom jednostronnego wstrzymania dostaw gazu do odbiorców w Europie jest kolejną próbą wykorzystania gazu przez Rosję jako instrumentu szantażu. Planujemy naszą skoordynowaną reakcję UE - poinformowała szefowa KE Ursula von der Leyen.

"Ogłoszenie przez Gazprom jednostronnego wstrzymania dostaw gazu do odbiorców w Europie jest kolejną próbą wykorzystania gazu przez Rosję jako instrumentu szantażu. Jest to nieuzasadnione i niedopuszczalne. Po raz kolejny pokazuje nierzetelność Rosji jako dostawcy gazu. Jesteśmy przygotowani na ten scenariusz. Jesteśmy w ścisłym kontakcie ze wszystkimi państwami członkowskimi" - zaznaczyła.

"Pracujemy nad zapewnieniem alternatywnych dostaw i możliwie najwyższych poziomów magazynowania w całej UE. Państwa członkowskie wprowadziły plany awaryjne na taki właśnie scenariusz, a my współpracowaliśmy z nimi w koordynacji i solidarności. Właśnie odbywa się spotkanie grupy koordynacyjnej ds. gazu. Planujemy naszą skoordynowaną reakcję UE" - dodała.

Gazprom's announcement is another attempt by Russia to blackmail us with gas.

We are prepared for this scenario. We are mapping out our coordinated EU response.Europeans can trust that we stand united and in solidarity with the Member States impacted.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 27, 2022

Dodała, że UE będzie również kontynuować współpracę z międzynarodowymi partnerami w celu zabezpieczenia alternatywnych dostaw gazu.

"Będę kontynuować współpracę z przywódcami europejskimi i światowymi, aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii w Europie. Europejczycy mogą zaufać, że jesteśmy zjednoczeni i w pełnej solidarności z państwami członkowskimi dotkniętymi tym nowym wyzwaniem. Europejczycy mogą liczyć na nasze pełne wsparcie" - podsumowała.

Próba rozsadzenia solidarności UE

"Zablokowanie przez Rosję dostaw gazu do Polski, Bułgarii i Litwy to próba rozsadzenia solidarności europejskiej" - skomentował szef klubu KO Borys Budka.

"Dlatego tak ważna jest dyplomacja i to, by państwa Unii Europejskiej mówiły jednym głosem i byśmy wrócili do idei solidarności energetycznej, by Unia Europejska prowadziła spójną politykę" - powiedział szef klubu KO.

Dodał, że po raz kolejny okazuje się, że surowce energetyczne są przez Rosję traktowane jako broń polityczna.

Gazprom fully halts gas supplies to Bulgaria’s Bulgargaz and Poland’s PGNiG due to their failure to pay in rubleshttps://t.co/TriIMjWpyB — Gazprom (@GazpromEN) April 27, 2022

Sytuację skomentował też brytyjski wicepremier i minister sprawiedliwości Dominic Raab.

"Będziemy stać ramię w ramię z naszymi polskimi przyjaciółmi i sojusznikami. To będzie miało bardzo szkodliwy wpływ także na Rosję, ponieważ staje się ona coraz bardziej nie tylko pariasem politycznym, ale również gospodarczym" - powiedział Raab w rozmowie ze stacją Sky News.

Polskie magazyny zabezpieczone

Premier Mateusz Morawiecki mówił we wtorek 26 kwietnia, że strona polska otrzymała groźby ze strony Federacji Rosyjskiej "związane m.in. ze sposobem płatności". Z kolei w środę (27 kwietnia) w zapewnił, że Polska była na to przygotowana.

"Rosja przesunęła granicę imperializmu, imperializmu gazowego, o kolejny krok dalej. To bezpośredni atak na Polskę, która wczoraj pokazała czym jest realne uderzenie w rosyjskich oligarchów. Przedstawiliśmy pierwszą listę rosyjskich oligarchów, rosyjskich przedsiębiorców i w zemście za to, ze strony Kremla popłynęła groźba, a dziś rano ta groźba została zrealizowana, groźba odcięcia gazu" - powiedział premier.

Ale - jak dodał - "my do tego momentu się przygotowywaliśmy, przygotowywaliśmy się od lat".

Według Morawieckiego, początek tego procesu to lata 2006-2007, kiedy "podjęta została decyzja przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego o budowie terminala w Świnoujściu", która "zaskutkowała tym, że dziś ten terminal działa i jest w stanie tłoczyć gaz w wysokości powyżej 6 mld metrów sześciennych".

"Ale rozbudowujemy go sukcesywnie, zwiększamy możliwości przepustowe i przez ten terminal już wkrótce będzie mogło popłynąć 7-8 mld metrów sześciennych gazu" - oświadczył premier.

Gaz zabezpieczony

Minister klimatu Anna Moskwa przekazała, że Polska jest przygotowana na zupełne odcięcie dopływu rosyjskich surowców.

"Zapasy na dzień dzisiejszy to pewnie jest już ok. 80 proc., czyli bardzo dużo. Cała Unia Europejska, plus Niemcy, to jest ok. 30 proc. zapasów. Mamy też dostawy gazu LNG, mamy dostawy gazu przez interkonektor czeski, za chwilę przez litewski, który rusza od 1 maja. Gazu nie zabraknie, dostawy są na bezpiecznym poziomie. Jesteśmy przygotowani też na sezon jesienno-zimowy, gdzie uruchamiamy nowe kierunki dostaw" - zapewniła.

"Przygotowujemy się do pełnej niezależności od Rosji. Zarówno Lotos, jak i Orlen podpisują kolejne kontrakty. Jesteśmy gotowi" - dodała.

Gazprom w środę 27 kwietnia od godziny 8 czasu polskiego całkowicie wstrzymał dostawy gazu do Polski w ramach kontraktu jamalskiego. Podobną decyzję Moskwa podjęła wobec Bułgarii. Rosyjska spółka poinformowała, że powodem jest odrzucenie przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) płatności za gaz w rublach.

Rosyjski koncern wstrzymał dostawy w związku z postanowieniami dekretu prezydenta Rosji z 31 marca 2022 r. "O specjalnej procedurze wykonania zobowiązań zagranicznych nabywców wobec rosyjskich dostawców gazu ziemnego".

Jak podkreśliło PGNiG, skutkiem dekretu jest próba wprowadzenia wobec części kontrahentów Gazpromu obowiązku prowadzenia rachunków rozliczeniowych w banku znajdującym się w jurysdykcji Federacji Rosyjskiej i dokonywania ostatecznej płatności za dostarczany gaz w rublach rosyjskich. PGNiG odrzucił takie proponowane warunki rozliczenia jako niezgodne z obowiązującymi postanowieniami kontraktu jamalskiego i zdecydował o regulowaniu płatności według dotychczasowych zasad określonych w kontrakcie - poinformowała spółka.

PGNiG zapowiada, że podejmie stosowne działania zmierzające do przywrócenia realizacji dostaw gazu ziemnego w ramach kontraktu.