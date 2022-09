Wybuchy i wyciek gazu na Bałtyku to ogromna katastrofa ekologiczna

Wszystkie cztery nitki gazociągów Nord Stream i Nord Stream 2 zostały uszkodzone. Straty już są ogromne, a będą jeszcze większe, bo do atmosfery przedostają się wielkie ilości metanu.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Wszystkie rurociągi z Rosji do Niemiec wzdłuż dna Bałtyku zostały uszkodzone.

Wyciek gazu potrwa jeszcze do końca tygodnia.

Wdrażane są pierwsze działania mające zmniejszyć możliwość zamachów na rurociągi.

W poniedziałek pojawiła się szokująca informacja o wyciekach gazu z rurociągów Nord Stream i Nord Stream 2. Jak rychło się okazało, awaria została spowodowana czynnikami zewnętrznymi. Wszystko wskazuje, że doszło do wybuchów. Zresztą potwierdziły to informacje szwedzkich sejsmologów, którzy przypisali awarie, do kilku wstrząsów o charakterystyce zbliżonej do eksplozji materiałów wybuchowych. Wstępnie mówi się, że siła wybuchu odpowiadała eksplozji około 100 kg materiałów wybuchowych.

Cztery, a nie trzy wybuchy, dwa na wodach duńskich, dwa na wodach szwedzkich

W natłoku zdarzeń początkowo mówiono o trzech wybuchach. Dwóch na Nord Streamie i jednym na Nord Streamie 2. Jak okazało się, wybuchów było cztery, co oznacza, że wszystkie nitki gazociągów zostały uszkodzone.

Skąd przekłamanie? Informację o rozszczelnieniu gazociągów podało duńskie wojsko. Pilot tamtejszych sił lotniczych zauważył trzy miejsca wycieku gazu – na morzu tworzyły się widoczne fale i wielkie bąble gazu.

Według szwedzkiej straży przybrzeżnej od początku było wiadomo, że są cztery przecieki, ale informacja o czwartym dotarła do mediów z opóźnieniem. Według straży przybrzeżnej prawdopodobnie wszystkie cztery przecieki miały miejsce w tym samym czasie.

Zmienia to sytuację o tyle, że w przewidywalnym czasie nie będzie działała żadna z nitek gazociągu. To szczególnie ważne dla Niemców, którzy mogli się łudzić, iż jeśli ocalała choć jedna z nitek, to będzie nią można przesyłać około 27,62 mld m sześc. gazu rocznie. Teraz jest to wykluczone.

Badania miejsc wybuchów na razie są niemożliwe - gaz wciąż się wydostaje.

Na razie nie wiadomo, kto stoi za wybuchami. Padają oskarżenia pod adresem Rosji. Jak doszło do wybuchów, także nie wiadomo. Szwedzka marynarka wojenna poinformowała, że miejsca wybuchu można zbadać tylko wtedy, gdy gaz przestanie wyciekać.

Na środowej konferencji prasowej w Helsinkach fińska premier Sanna Marin otrzymała kolejne pytanie dotyczące jej oświadczenia, że ​​przecieki mogą być częścią większego planu destabilizacji regionu w obliczu wojny na Ukrainie.

- Trzeba poczekać na to, co przyniosą rozpoczęte śledztwa. Jak tylko będzie możliwe zbadanie tego, co wydarzyło się, zostanie to zrobione. Obecnie miejsca te nie mogą być sprawdzone z powodu przecieków. Ta praca zaczynie się, gdy przecieki się zakończą - powiedziała Marin.

Duńska Agencja Energetyczna oczekuje, że wypływ gazu z gazociągów zakończy się w niedzielę.

- Połowa gazu już wypłynęła i spodziewamy się, że nitki zostaną opróżnione w niedzielę - powiedział dyrektor Szwedzkiej Agencji Energetycznej Kristoffer Böttzauw w rozmowie ze szwedzką telewizją publiczną SVT.

Według ministra obrony Finlandii Antti Kaikkonena może minąć kilka tygodni, zanim rozpocznie się śledztwo w miejscach wybuchu.

Wybuchy zniszczyły szwedzkie wysiłki na rzecz ochrony klimatu

Zniszczenie gazociągów ma nie tylko wymiar geopolityczny, gospodarczy, ale także środowiskowy.

- Wyciek gazu w Morzu Bałtyckim może odpowiadać około 40 procent rocznych emisji klimatycznych w Szwecji - powiedział w szwedzkim radiu Christophe Duwig, profesor inżynierii chemicznej w Królewskim Instytucie Technologii.

Według niego niepokojące jest to, co stało się z rurociągami Nord Stream. - Metan, który teraz wycieka z rur, jest znacznie bardziej szkodliwy niż dwutlenek węgla. Jest to gaz, który odczuwalnie wpływa na globalne ocieplenie - tłumaczy naukowiec.

Zredukowane emisje metanu zostały opisane jako sposób na zmniejszenie emisji i osiągnięcie celów klimatycznych.

- To bardzo poważna sprawa. Wyciek z Nord Stream nie pomaga nam zredukować emisji - mówi Duwig.

Gazociągi muszą znaleźć się pod szczególną ochroną rządów państw Unii

Zaatakowanie gazociągów zwróciło uwagę na stan zabezpieczenia infrastruktury krytycznej. Skandynawskie media piszą, że atak mógł mieć miejsce nieprzypadkowo właśnie teraz. Wskazują, że mogło to być ostrzeżenie pod adresem gazociągu Baltic Pipe, który właśnie został otwarty i ma zapewnić norweski gaz dla Polski.

Jedną z pierwszych decyzji Kopenhagi będzie monitorowanie aktywności sejsmicznej przez całą dobę. Dotychczas było to robione tylko w momentach nasilonych wstrząsów.

Według Geus, duńskiego organu odpowiedzialnego za kwestie geologiczne, zwykle w Danii nie ma takiej aktywności sejsmicznej, która wymagałaby całodobowego monitorowania.

- Ale ze względu na niezwykłą sytuację, Geus od wtorkowego poranka, 27 września, monitoruje wydarzenia przez całą dobę i będzie to robić aż do odwołania - zapowiada Geus.

Zdaniem specjalistów, choć samo monitorowanie nie zapobiegnie ewentualnym zamachom na infrastrukturę krytyczną, to zwiększa możliwość wykrycia sprawców.