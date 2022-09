Wybuchy Nord Streamów mogą obudzić gazociąg jamalski

Zniszczenie gazociągów Nord Stream i Nord Stream 2 każe się zastanowić, czy Rosja całkowicie rezygnuje już z europejskiego rynku gazu. Czy może destrukcja gazociągów niewiele jednak zmienia?

Zniszczenie gazociągów nie oznacza, że gaz do Unii Europejskiej przestanie płynąć.

Obecnie istniejąca infrastruktura przesyłowa jest wystarczająca do zaspokojenia potrzeb.

Rosjanie do Europy wysyłają jednak coraz mniej gazu.

Informacja była szokująca, 26 września cztery wybuchy zniszczyły wszystkie nitki gazociągów łączących po dnie Bałtyku Rosję z Niemcami. Straty są ogromne, być może wszystkie cztery nitki obu gazociągów należy spisać na straty. Jeśli tak, w grę wchodzi wyrzucenie w błoto 20-24 mld euro. Tyle bowiem kosztowały oba gazociągi. Czy jednak Rosja straciła całkowicie możliwość przesyłu gazu do Europy?

Wielomiliardowe straty, ale w dłuższej perspektywie niewiele zmieniają

Zaraz do tego wrócimy, ale należy zadać sobie pytanie, kto za eksplozjami stoi. Amerykanie, Rosjanie, a może ktoś inny? Paradoksalnie najczęściej mówi się, że sabotaż mógł być dokonany na zamówienie Moskwy. I wcale nie stoi to w sprzeczności do ewentualnych gigantycznych strat. W końcu wysadzenie gazociągów byłoby skrajnym, ale akceptowalnym dla Kremla wprowadzeniem w życie doktryny politycznej.

Dopuszcza ona użycie gazu jako broni. Co prawda spodziewano się, że użycie broni gazowej będzie polegało na odcięciu dostaw surowca. Ale swoistą tego ewolucją może być zniszczenie gazociągu.

Czy strata dla Rosjan jest aż tak duża? W przypadku Nord Streamu 2 raczej możemy mówić o koszcie związanym z utrzymywaniem niepracującego gazociągu. Wszystko bowiem wskazywało na to, że rurociąg nigdy nie będzie tłoczył gazu do Niemiec.

Inaczej rzecz ma się z pierwszym Nord Streamem. Ten pracował od 11 lat (druga jego nitka od 10). Na dobę przesyłał nawet 170 mln m sześc. gazu. Co prawda po decyzji Rosjan o zamknięciu Nord Stream z powodów technicznych i on wstrzymał tłoczenie surowca, ale wybuchy mogą spowodować, że również ten rurociąg przeszedł do historii.

Jeśli Rosjanie będą chcieli słać gaz do Unii Europejskiej, mają otwartą do tego drogę

I teraz wracamy do głównego pytania. Czy Rosjanie po zniszczeniu gazociągów na dnie Bałtyku tracą możliwość wysyłki gazu do Europy? Niekoniecznie. Jednym z głównych argumentów wykorzystywanych przez krytyków inwestycji była „zwyczajna” zbędność gazociągów. O ile jeszcze w przypadku Nord Streamu można mówić o zwiększeniu możliwość przesyłu i dywersyfikacji dróg dostaw, o tyle w przypadku Nord Streamu 2 możemy mówić o politycznym gazociągu, nie mającym uzasadnienia ekonomicznego.

Przecież eksport rosyjskiego gazu do Europy miał się dobrze przed wybudowaniem gazociągów przez Bałtyk. Trzeba jasno powiedzieć, że w zupełności wystarczała do tego już istniejąca infrastruktura gazowa.

Najważniejszym jej elementem był system gazociągów tranzytowych przez terytorium Ukrainy. Ich całkowita zdolność przesyłowa to ponad 130 mld m sześc. gazu rocznie. To ponad dwa razy więcej niż razem Nord Stream i Nord Stream 2 – w sumie 110 mld m sześc. Jak więc widać, już choćby tą drogą można byłoby wysłać rosyjski gaz do Europy.

Oczywiście obecnie mamy wojnę. 24 lutego Rosja napadła Ukrainę. Połowa zdolności przesyłowych magistral jest wyłączona, bo Rosjanie okupują jedno z tzw. wejść do systemu. Jednak nawet pozostała część jest wykorzystywana w zaledwie około 48 proc.

To nie koniec. Idealnym szlakiem przesyłowym dla rosyjskiego gazu mógłby być nasz gazociąg jamalski. Rocznie mógłby przesłać on 33 mld m sześc. gazu. Rosjanie ze względów politycznych od ponad trzech kwartałów w ogóle go nie wykorzystują. Być może, jeśli okazałoby się, że bałtyckich gazociągów nie można przywrócić do życia, ta droga dostaw mogłaby ożyć.

Oczywiście, aby do tego doszło, potrzebne są decyzje polityczne. Trzeba też zaznaczyć, że dla Rosji zwrócenie się o zgodę na tranzyt może być zbyt trudne do przełknięcia. Na razie jednak do tego daleka droga, a wciąż nie wiemy, czy Nord Stream i Nord Stream 2 nie uda się jednak naprawić.

Należy pamiętać, że normalnie funkcjonuje Turkish Stream (31,5 mld m sześc. gazu rocznie) i Blue Stream (16 mld m sześc. gazu rocznie).

Kwestia kluczowa jest taka, czy tyle rosyjskiego gazu będzie w ogóle potrzeba?

Na koniec jeszcze jedna kwestia kluczowa. Nawet całkowite zniszczenie gazociągów może w ogóle Rosjan nie martwić. Po ataku na Ukrainę, zrywaniu przez Gazprom kontraktów gazowych, a w końcu zamknięciu Nord Streamu wiarygodność Rosjan jako dostawcy gazu została zdruzgotana. W tym roku eksport rosyjskiego gazu stopnieje w nienotowanym dotychczas stopniu.

Eksport gazu przez Gazprom od 1 stycznia do 15 września 2022 roku wyniósł do krajów spoza Wspólnoty Niepodległych Państw 84,8 mld m sześc. – aż o 38,8 proc. (o 53,7 mld m sześc.) mniej niż w analogicznym okresie 2021 r.

Może się okazać, że w tym roku eksport wyniesie niewiele ponad 100 mld m sześc. To zaś oznacza, że nawet całkowite zniszczenie gazociągów Rosjan nie martwi. Co więcej, może być politycznie wykorzystane przez Moskwę w celu jeszcze nienazwanych korzyści.