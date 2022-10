Wyciek z rurociągu "Przyjaźń". Służby zaalarmował spadek ciśnienia i zapachu gazu

Strażacy z Włocławka i okolic badają w gminie Chodecz (Kujawsko-Pomorskie) prawdopodobny wyciek z rurociągu "Przyjaźń". Służby zaalarmowano po spadku ciśnienia w ropociągu oraz z powodu wyczuwalnego zapachu gazu.

"Strażacy działają w miejscowości Łania w gminie Chodecz. Najprawdopodobniej ropa była rurociągiem tłoczona za pomocą gazu. Wyczuwalny w okolicy zapach gazu dał do myślenia. Do tego zbiegło się to ze spadkiem ciśnienia w rurociągu" - powiedziała rzecznik prasowa kujawsko-pomorskiej straży pożarnej bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska.

Na miejscu są dwie jednostki ratowniczo-gaśnicze z Włocławka. Z tego miasta na miejsce pojechał ciężki samochód ratownictwa chemicznego.

"Pracuje tam także jeden zastęp strażaków z PERN-u. To zakładowa straż pożarna operatora" - wyjaśniła bryg. Jarocka-Krzemkowska.

Strażacy badają sprawę. Na ten moment ewentualny wyciek nie został namierzony.

