Wycieki w Nord Stream rozgrzewają emocje. Ale Polska musi robić swoje

Po trzech wyciekach gazu z gazociągów Nord Stream na Morzu Bałtyckim, w trosce o bezpieczeństwo ruchu statków i samolotów, wokół wycieków ustanowiono strefy zakazu. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Herberta Leopolda Gabrysia, byłego wiceministra przemysłu.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Są poważne problemy z gazociągami Nord Stream 1 i 2, łączące pod Morzem Bałtyckim Rosję z Niemcami. Jak wskazały kraje skandynawskie, doszło do wycieku gazu z obydwu rur. Premier Danii Mette Frederiksen powiedziała, że mogło dojść do sabotażu. Narodowa Sieć Sejsmologiczna w Szwecji podała natomiast, że doszło do podwodnych wybuchów.

- Jeszcze za wcześnie na konkluzje, ale to jest niezwykła sytuacja. Przecieki są trzy, trudno sobie wyobrazić, aby mogło to być przypadkowe - powiedziała premier Danii Mette Frederiksen duńskiemu nadawcy publicznemu DR.

Zachodni politycy starają się nie wyciągać daleko idących wniosków.

- Jest za wcześnie, aby spekulować, jakie były przyczyny wycieku z gazociągów Nord Stream - powiedział we wtorek na konferencji prasowej w Brukseli rzecznik Komisji Europejskiej Eric Mamer.

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Herberta Leopolda Gabrysia, byłego wiceministra przemysłu odpowiedzialnego za energetykę.

- To zdarzenie niepokojące, bowiem może spowodować utrudnienia w dostawach gazu. Jednak nie należy się podniecać, niech eksperci ocenią, jakie to było zdarzenie - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Herbert Gabryś. - Tak na gorąco można powiedzieć, że dostawy jakiegokolwiek nośnika energii niedostatecznie zdywersyfikowane co do kierunków, zawsze mogą być narażone na tego typu zdarzenia zamierzone, bądź losowe - podkreśla Herbert Gabryś.

Jednocześnie zaleca odłożenie emocji na bok.

- Niech specjaliści rozstrzygną, co było powodem tej sytuacji - mówi Herbert Gabryś. - A my cieszmy się, że już niebawem popłynie do nas gaz poprzez Baltic Pipe z kierunku północnego. Zatem odłóżmy emocje i róbmy swoje - dodaje Herbert Gabryś.