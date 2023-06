Wyjątkowy statek ponownie przypłynął z ładunkiem LNG do Świnoujścia

Do gazoportu zawinął metanowiec Lech Kaczyński. To trzecia już wizyta w terminalu LNG w Świnoujściu statku noszącego imię byłego prezydenta Polski. To także 232 dostawa skroplonego gazu do Polski.

Statek przypłynął z ładunkiem amerykańskiego LNG, który po regazyfikacji to około 100 mln m3.

Obecnie Stany Zjednoczone są kluczowym obok Kataru dostawcą skroplonego paliwa do Polski. Dzięki zarządzanemu przez Gaz-System gazoportowi nasz kraj jest uniezależniony od dostaw gazu z Rosji. Po tym jak Moskwa zarwała kontrakty na dostawy surowca do Europy, to właśnie dzięki własnemu gazoportowi Polska przetrwała miniony sezon grzewczy w dobrej kondycji.

Wyjątkowość goszczącej jednostki to jednak nie kwestia patrona. Lech Kaczyński to pierwsza z 8 zamówionych jednostek, docelowo mających pracować głównie na potrzeby naszego Orlenu. Jednostka nosząca imię byłego prezydenta należy do najnowocześniejszych w swojej klasie. Własne statki (dokładnie zakontraktowane na długie umowy) znacząco poprawią bezpieczeństwo gazowe Polski i przyniosą gigantyczne oszczędności naszej spółce.

Umowę na czarter PGNiG Supply & Trading (PST - spółka odpowiedzialna w PGNiG za handel LNG) zawarło z Knutsen OAS Shipping – na sześć jednostek - i Maran Gas Maritime.

Z naszego punktu widzenia to idealne rozwiązanie, bo gwarantuje pewność dostaw, zarazem przy braku problemów ze znalezieniem załogi.