Wyniki PGNiG pod presją wzrostu kosztów gazu

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2019 r. grupa kapitałowa Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo uzyskała 29,65 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, w porównaniu z 29,48 mld zł rok wcześniej (wzrost o 4,1 proc.), z czego przychody ze sprzedaży gazu to 21,57 mld zł (o 7,6 proc. większe), a pozostałe 8,1 mld zł (o 4,1 proc. mniejsze). Gorsze były inne wyniki finansowe grupy.





Dystrybucja

Wytwarzanie

Wynik operacyjny segmentu dystrybucja po trzech kwartałach br. zmniejszył się o 513 mln zł (tj. 40 proc.) w porównaniach rocznych i wyniósł 762 mln zł, natomiast powiększony o amortyzację (EBITDA) - wynosi 1,49 mld zł, czyli jest o 478 mln zł niższy w porównaniach rocznych.Na wynik operacyjny segmentu wpływ miały:- niższe przychody ze sprzedaży ogółem o 338 mln zł (tj. 9 proc.), wynikające głównie ze spadku przychodów z tytułu sprzedaży usługi dystrybucyjnej, w wyniku decyzji prezesa URE z 25 stycznia 2019 roku o zatwierdzeniu nowej Taryfy nr 7 dla usług dystrybucji paliw gazowych na okres do 31 grudnia 2019 roku (skutkuje obniżeniem stawek taryfowych o 5 proc. od 15 lutego), a także spadek przychodów z rozliczenia bilansowania systemu gazowniczego;- wyższe koszty operacyjne ogółem o 170 mln zł (tj. 7 proc.) w porównaniach rocznych, wynikające głównie ze wzrostu kosztów świadczeń pracowniczych oraz kosztów usługi przesyłowej.Patrz też: PGNiG modernizuje placówki obsługi klientów Ponadto grupa PGNiG sprzedała 26,28 TJ ciepła (26,41) i 2,68 TWh energii elektrycznej (2,66).Wynik operacyjny segmentu wytwarzanie po trzecim kwartale br. wyniósł 52 mln zł i był niższy o 72 proc. (o 135 mln zł) niż w analogicznym okresie 2018 r., EBITDA miała wartość 443 mln zł (spadek o 12 proc.).Istotny wpływ na wyniki tego segmentu miały koszty rezerwy na brakujące uprawnienia do emisji CO2 (85 mln zł) i koszty amortyzacji (391 mln zł, wzrost o 25 proc.). EBITDA skorygowana o koszty rezerwy na brakujące uprawnienia do emisji CO2 wyniosła 528 mln zł i była wyższa o 28 mln zł (6%) w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego.