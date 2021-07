Wyścig o wietnamski rynek LNG. Amerykańskie zostają w tyle

Wietnam zapowiada się jako jeden z najbardziej obiecujących rynków dla gazu LNG w regionie. Szybko rozwijająca się republika chce podwoić swoją produkcję energii do 2030 roku. Zgodnie z najnowszym rządowym projektem planu energetycznego, jedna czwarta tego zapotrzebowania może zostać zaspokojona przez LNG jako paliwo przejściowe. Docelowo kraj będzie odchodził od węgla na rzecz OZE, takich jak energia wiatrowa. Czy Hanoi postawi na amerykańskie dostawy gazu?

Z tego powodu oficjalny wietnamski plan energetyczny, który zawierał szereg amerykańskich projektów i miał zostać zatwierdzony w kwietniu br., został odesłany do ministerstwa handlu w celu ponownego rozpatrzenia i ograniczenia liczby projektów do najbardziej opłacalnych. Według raportu IEEFA krótka historia funkcjonowania zagranicznych kontraktorów i brak publicznie dostępnych informacji o ich możliwościach finansowych i operacyjnych wzbudziły wietnamskie wątpliwości.Nastawienie Hanoi wydaje się pokazywać realizm i prymat interesów gospodarczych nad względami bezpieczeństwa w podejmowaniu decyzji. W sytuacji, gdy Chiny podejmują coraz bardziej asertywne działania na Morzu Południowochińskim, amerykańskie dostawy LNG, które byłyby chronione przez amerykańską marynarkę wojenną, są potencjalnie nadal atrakcyjne dla Wietnamczyków.Jeśli przywódcy Wietnamu podejmą jednak decyzję o zakupach wyłącznie na podstawie względów rynkowych, to amerykański gaz wygląda znacznie mniej konkurencyjnie. Bez gwarancji amerykańskich firm, Wietnam mógłby równie dobrze zwrócić się ku tańszym i bliższym źródłom LNG, takim jak Katar, Australia czy Malezja.