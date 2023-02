Wzrastają dostawy rosyjskiego gazu do Europy. Pośrednikiem jest Turcja

Eksport gazu dostarczanego Europie przez Gazprom wzrósł o 17 proc. w pierwszych dwóch tygodniach lutego w stosunku do stycznia.

Rosyjski gaz pobierany przez Europę jest dostarczany przez rurociąg TurkStream bądź przez Ukrainę. Gazociągi Jamał-Europa i Nord Stream są obecnie unieruchomione.

Turcja korzysta z ograniczenia w odcięciu innych sieci przesyłowych dla rosyjskiego gazu dostarczanego Europie. Kraj ten utrzymujący relacje gospodarcze zarówno z Zachodem, jak i Rosją, buduje pozycję energetycznego hubu dla dostaw surowców.

Średnie dzienne dostawy Gazpromu do Europy w pierwszych 15 dniach lutego wzrosły do 67,8 mln m sześć. wobec 58,1 mln m sześć. średnio w ujęciu dziennym w styczniu, wynika z danych Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu (ENTSOG) oraz z danych Gazpromu o dostawach przez Ukrainę, które przytacza Reutersa.

Obecnie dostawy gazu z Rosji do Europy trafiają przez turecki gazociąg

Tranzyt przez Ukrainę wyniósł ok. 458 mln m sześć., czyli średnio 30,5 mln m sześć w ujęciu dziennym.

W grudniu ubiegłego roku eksport do Europy tymi dwoma szlakami wyniósł według wyliczeń Reutersa 2,5 mld m sześć., z czego 1,2 mld, czyli 39,6 mln m sześć dziennie, szło przez Turcję. W styczniu dostawy wyniosły ok. 1,8 mld m sześc. i spadły o prawie 30 proc. grudnia. Przez 15 dni stycznia eksport do Europy kształtował się na poziomie 955 mln m. sześć.

Przepustowość każdej nitki TurkStream wynosi 15,75 mld m sześć., czyli 43,1 mln m sześć. w ujęciu dziennym. Jedna nitka jest przeznaczona dla Turcji, druga dla europejskich konsumentów.