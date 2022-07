Z terminala LNG wyjechało już 18 tys. cystern

W należącym do Gaz-Systemu terminalu LNG w Świnoujściu załadowano już skroplony gaz ziemny do 18 tys. cystern. Ich transport to drugi po wysyłce gazociągami główny szlak dostaw surowca do krajowych odbiorców.

Ponieważ w jednej cysternie mieści się około 40 m3 surowca, oznacza to, że w ten sposób bramy gazoportu opuściło już około 720 tys. m3 LNG. W przeliczeniu na m3 to około 446 mln m3 surowca.

Transport LNG w cysternach jest stosowany głównie tam, gdzie odbiorca posiada stację regazyfikacji, a gdzie nie ma przyłącza gazowego. Dotyczy to wiec tzw. wyspowych sieci gazowych, czy niektórych odbiorców przemysłowych.

Gazoport i jego wyposażenie są kluczowymi elementami krajowej infrastruktury gazowniczej. Obiekt pozwala bowiem na zaopatrywanie Polski w gaz, pochodzący z innych niż rosyjskich źródeł.