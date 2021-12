Za gaz dla gospodarstw domowych zapłacimy więcej aż o 41-58 proc!

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę PGNiG Obrót Detaliczny dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Za gaz zapłacimy znacznie więcej. Więcej niż spodziewali się specjaliści.

Najmniejszy wzrost dla „kuchenkowiczów”

Wielkość podwyżki zależy od taryfy, do jakiej przynależy odbiorca. Na całkowity koszt rachunku za gaz płaconego przez odbiorców w gospodarstwach domowych składają się: koszty jego zakupu i opłat abonamentowych (które są zawarte w taryfie PGNiG OD) oraz koszty dystrybucji gazu (transportu).Prezes URE zatwierdza taryfy zarówno dla sprzedaży (tylko dla odbiorców używających gazu na potrzeby gospodarstw domowych), jak i usługi jego dystrybucji (dla wszystkich grup odbiorców).Odbiorcy w gospodarstwach domowych obsługiwani przez PGNiG OD ponoszą opłaty za dystrybucję najczęściej - ze względu na skalę działania firmy – według taryfy Polskiej Spółki Gazownictwa. 17 grudnia szef URE zatwierdził także taryfę dla usług dystrybucji paliw gazowych ustaloną przez PSG na 2022 r. Wzrost opłat dystrybucyjnych w wyniku wprowadzenia tej taryfy dla wszystkich grup odbiorców wyniesie średnio 3,6 proc.O ile więc wzrosną rachunki? Dla statystycznego odbiorcy w grupie W-1.1 zużywającego gaz do przygotowania posiłków, płatność będzie wyższa o 41 proc., co oznacza kwotowy wzrost rachunku o ok. 9 zł miesięcznie netto.Dla odbiorców z grupy W 2.1 zwykle gaz wykorzystywany do przygotowania posiłków i podgrzania wody) płatność wrośnie o 54 proc. czyli o 56 zł netto miesięcznie. Natomiast odbiorcy zużywający największe ilości paliwa, tj. ogrzewających gazem domy (grupa taryfowa W-3.6), zapłacą o ok. 174 zł netto miesięcznie więcej (wzrost płatności o 58 proc.).Zaskoczenia skalą podwyżki nie kryje Andrzej Sikora, prezes zarządu Instytutu Studiów Energetycznych w Warszawie. – Spodziewałem się podwyżki rzędu 25-30 proc. Rozumiem to, co dzieje się z cenami gazu na rynku światowym i z cenami uprawnień do emisji, mimo tego skala podwyżek mnie zaskoczyła – mówi specjalista.Czy możemy liczyć na spadek cen?- Jeślibyśmy mieli nagłe ocieplenie, to tak, ale to tylko żart. Niestety mamy zimę – zaznacza Sikora.Jednak nasi rozmówcy z branży podkreślają, że skala wzrostu cen oznacza, że PGNiG miał bardzo solidne argumenty dotyczące podwyżki.- Być może spółka wskazywała, że niższa skala podwyżki naruszy jej płynność, bo wpływy z opłat nie pokryją opłat za gaz. Gdyby tak było, PGNiG popadłby w poważne tarapaty. W tej sytuacji podwyżka az tak dużej skali musiała nastąpić – mówi nam proszący o anonimowość analityk giełdowy.Co w tej sytuacji mogą zrobić odbiorcy?- Wydaje się, że powinniśmy tym bardziej prowadzić oszczędną, domowa politykę energetyczną. Nawet drobne działania zmniejszające zużycie gazu, czy prądu będą się opłacać – dodaje prezes Sikora.