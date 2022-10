Zagadka ataku na Nord Stream. Skutki nieznane

Mija miesiąc od dnia, kiedy odnotowano pierwsze podmorskie wybuchy, które doprowadziły do rozerwania rur gazociągów Nord Stream. Wiemy dość, by można się bać.

Ponad wszelką wątpliwość wiadomo, że uszkodzenie gazociągu to akt terroryzmu. Trwają śledztwa, a służby poszczególnych państw nabrały wody w usta.

Eksperci powinni ustalić, jakie są potencjalne skutki środowiskowe eksplozji i wycieku. Narzędzia są w dyspozycji naukowców.

Bałtyk jest morzem wewnętrznym o wrażliwym ekosystemie, o ograniczonych możliwościach kompensowania skażeń i szkód. Skutki ataku na gazociągi mogą dotknąć także Polski.

Mija miesiąc od tego niezwykłego splotu zdarzeń, a opinia publiczna nadal nie została poinformowana o wynikach śledztw prowadzonych w sprawie podmorskich wybuchów, których konsekwencją było rozerwanie rur i wyciek gazu z gazociągów Nord Stream. Do eksplozji doszło w rejonie styku granic wyłączności ekonomicznej Szwecji i Danii.

Pomimo nadzwyczajnych okoliczności tych zdarzeń oraz faktu, że w sprawę są także zaangażowane Niemcy, które są odbiorcą rosyjskiego gazu przesyłanego przez Gazprom, nie udało się stworzyć jednej międzyrządowej komisji. Każde z państwa uznało, że nie będzie się dzielić ustaleniami z prowadzonego śledztwa i samodzielnie przygotuje ewentualny akt oskarżenia wobec potencjalnych sprawców.

Z tego, co przedostało się do mediów, wynika, że mamy do czynienia z tak zwanym sabotażem gospodarczym i nie ma żadnych przesłanek przemawiających za tym, że to siły natury lub nieprzewidziana awaria doprowadziła do tej katastrofy.

W sprawie uszkodzenia Nord Stream wiadomo tylko tyle, że nie była to awaria

Najszybciej postępowanie zakończyli Szwedzi, którzy spieszyli się, aby ten akwen można było otworzyć dla żeglugi. Z przekazu wynika, że na wspornikach gazociągu umieszczone były ładunki wybuchowe, które zdalnie zostały odpalone, co doprowadziło do pęknięcia rur i wyrzutu gazu pod dużym ciśnieniem.

Kilka dni temu dziennikarze szwedzcy wyposażeni w norweskie podwodne drony dokonali pełnej penetracji okolicy, gdzie doszło do wybuchów i sprawdzili stan techniczny gazociągu. Na filmie widać znaczne zniszczenia, które w oczywisty sposób są skutkiem rozerwania rur.

Brak jednak nadal odpowiedzi na podstawowe pytania: kto dokonał tego aktu sabotażu, dlaczego i –najważniejsze – jakie mogą być długofalowe konsekwencje tego wydarzenia dla środowiska naturalnego Bałtyku.

Drudzy w kolejności zakończyli śledztwo Niemcy i przekazali wyniki badań do federalnego resortu spraw wewnętrznych. Po czym na dwa tygodnie zapadła cisza, która trwa nadal. Nikt z kompetentnych urzędników nie skomentował sprawy, ani nie odpowiedział na pytania zadawane przez media.

Nieco większą staranność i dbałość o wyjaśnienie tych kwestii wykazali Duńczycy, którzy o pomoc poprosili norweskie służby bezpieczeństwa narodowego. W badaniach w pobliżu Bornholmu brać będą udział także eksperci, którzy na bieżąco monitorują stan gazociągów na Morzu Północnym. Ich wiedza i doświadczenie mogą się okazać bezcenne. Prace trwają i nie określono, kiedy można się spodziewać rezultatów.

Elementem godnym podkreślenia jest fakt, że wszystkie państwa prowadzące własne dochodzenia nie dopuściły przedstawicieli strony rosyjskiej do prac zespołów badających przyczyny eksplozji. W samej Rosji zaś także prowadzone jest dochodzenie w sprawie "terroryzmu gospodarczego wymierzonego w interesy państwa".

Skoro nadal plączemy się w domysłach i niedopowiedzeniach, a eksperci zastanawiają się już nad tym, w jaki sposób naprawić gazociąg Nord Stream, aby w przyszłości nadawał się do eksploatacji, warto odnieść się do spraw związanych z ekologicznymi skutkami awarii.

Do sprawy nawiązał szwajcarski dziennikarz telewizji RTS Silvio Dolzan. Specjalizując się w tematyce ochrony środowiska i klimatu pokusił się o ciekawą analizę konsekwencji podmorskich wybuchów.

– Do incydentu doszło u wybrzeży duńskiej wyspy Bornholm na styku granic morskich Szwecji, Danii i Polski, niemal w bezpośrednim sąsiedztwie tak zwanego podmorskiego kosza na śmieci, gdzie w 1947 roku alianci wrzucili ogromne ilości broni chemicznej odnalezionej po zakończeniu II wojny światowej w niemieckich magazynach. Według dokumentów broń zawiera około 11 tysięcy ton środków chemicznych takich, jak iperyt, radioaktywny cez 137, a także metale ciężkie. Po 75 latach składowania w wodzie morskiej jest więcej niż prawdopodobne, że mamy do czynienia z silnie zardzewiałymi pojemnikami, a ich zawartość rozprzestrzenia się obecnie po dennych osadach – komentuje sprawę Silvio Dolzan.

Warto dokonać dokładnych pomiarów jakości wody, że określić, czy zawiera szkodliwe związki chemiczne

Największa część poniemieckiej broni została wrzucona do morza w rejonie tak zwanej Głębi Bornholmskiej, gdzie zalega do dziś na głębokości 70-100 metrów. Jednak reszta jest zlokalizowana na płytszych wodach i w dodatku w odległości kilkudziesięciu kilometrów od miejsca eksplozji.

Niestety, nie podano do publicznej wiadomości, ile gazu z uszkodzonego gazociągu przedostało się do morza oraz pod jakim był ciśnieniem. Ma to bowiem kapitalne znaczenie, ponieważ w tej części Bałtyku dno stanowi wyłącznie piasek. Charakteryzuje się on przy tym parametrami zbliżonymi do kurzu.

– Takie eksplozje i silne podwodne turbulencje o sile, która jest odnotowana jako lekki wstrząs tektoniczny powodują, że wydobywający się strumień gazu determinuje podniesienie się osadów na duże odległości. Wraz z zawieszonym pyłem toksyczne zawiesiny z dna przenoszone są do odbiegu. W tej części morza raczej nie występują silny pływy ani prądy i może następować duża kumulacja związków chemicznych – dodaje Dolzan.

Można odnieść wrażenia, że katastrofa ekologiczna na Bałtyku nas nie dotyczy

Sprawa związana z pozostałościami broni chemicznej na dnie Bałtyku od lat jest obiektem zainteresowania Instytutu Morskiego w Gdyni. Składowisko w rejonie Bornholmu jest cały czas monitorowane i problemy z uwalnianiem się trujących związków są ogólnie znane. Badane są także okresowo ryby odławiane w rejonie tego akwenu oraz zwierzęta morskie. Jednak teraz nie przeprowadzono specjalnych badań wody w polskiej strefie wyłączności ekonomicznej.

Może strach jest niepotrzebny i wywoływanie napięcia związanego z eksplozjami gazociągu niczemu nie służy. Skoro jednak mamy instrumentarium techniczne i naukowców, to może warto uspokoić emocje. Bałtyk jest małym morzem, woda w nim prawie w ogólne nie podlega wymianie. Incydenty sprzed miesiąca są tym bardziej groźne. Polska może ponieść konsekwencje związane z podmorskimi eksplozjami i uszkodzeniem gazociągu.