Zagadkowa sprawa Nord Stream. Tylko Dania poprosiła o pomoc w śledztwie

Duńska policja zwróciła się o pomoc do Norwegii w celu wyjaśnienia przyczyn eksplozji w gazociągów Nord Stream. Kompetencje norweskich ekspertów mogą okazać się bezcenne w prowadzeniu śledztwa.

Szwecja, Niemcy i Dania nie chcą współdziałać przy wyjaśnieniu eksplozji gazociągów Nord Stream.

Eksperci z Norwegii będą pomagać ustalić przyczyny podmorskich wybuchów.

Możliwe jest i takie rozwiązanie, że przez najbliższe lata nie poznamy prawdy o tym, co stało się na dnie Bałtyku.

Choć od wybuchów podmorskich, które 26 września tego roku uszkodziły w kilku miejscach podmorską infrastrukturę gazociągów Nord Stream i Nord Stream 2, mijają już trzy tygodnie, to nadal nie znamy większości szczegółów związanych z tą awarią. Ku ogólnemu zdziwieniu zamiast jednego zintegrowanego śledztwa mającego wyjaśnić przyczyny katastrofy ekologicznej na Bałtyku, każde państwo prowadzi dochodzenie osobno.

Brak współdziałania w tej sprawie jest trudny do wytłumaczenia, mowa jest bowiem o Szwecji, Danii i Niemczech, czyli trzech krajach należących do Unii Europejskiej. Wszyscy przekazali wstępne informacje w formie brzmiącej niemal identycznie, wskazując na akt sabotażu i terroryzmu gospodarczego, który dotyczy najważniejszej infrastruktury przesyłowej gazu ziemnego dla odbiorców w państwach Wspólnoty.

Spontaniczna wypowiedź wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Valdisa Dombrovskisa o tym, że każde celowe niszczenie infrastruktury energetycznej Unii Europejskiej jest całkowicie nie do zaakceptowania i spotka się ze wspólną i zdecydowaną odpowiedzią, pozostała zapowiedzią tylko na papierze... Po tym komunikacie nie powołano żadnej komisji, nie wyznaczono nawet unijnego koordynatora, który próbowałby się kontaktować z państwami prowadzącymi odrębne dochodzenia.

Nikt nie wie, dlaczego Unia Europejska nie włączyła się w wyjaśnianie przyczyn uszkodzenia gazociągu

W sprawę w oczywisty sposób zaangażowane są inne państwa akwenu Morza Bałtyckiego, bo podmorskie gazociągi poprowadzone są w niedalekiej odległości od wyłącznych stref ekonomicznych Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy i wreszcie Polski.

Dla nas podmorski wyrzut ogromnych ilości metanu w pobliżu Bornholmu powinien być sygnałem do presji dyplomatycznej związanej z udziałem naszych ekspertów z Gaz-Systemu czy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w pracach ewentualnej wspólnej komisji. Tymczasem strona polska czeka na rozwój wypadków.

Warta odnotowania jest wypowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych, który - kilka godzin po zarejestrowaniu wybuchów - powiedział: "Zaangażujemy się w celu ustalenia, co się dokładnie stało, ponieważ kilka niewyjaśnionych wycieków podmorskich z gazociągów Nord Stream było umyślnym sabotażem i dlatego oskarżam Władimira Putina o szerzenie dezinformacji w tej sprawie".

To było nawiązanie do telewizyjnego wystąpienia rosyjskiego prezydenta, który zasugerował, że to właśnie Stany Zjednoczone, a także Polska i Ukraina mogły być zainteresowane uszkodzeniem infrastruktury gazociągu.

Niestety w żadnym z komunikatów rządowych nie można natrafić na informacje, czy amerykańscy specjaliści zostali zaproszeni do tego, by wyjaśnić przyczyny wybuchów.

Służba Bezpieczeństwa Narodowego Szwecji poinformowała, że dochodzenie w sprawie przecieków gazociągów zakończono i uznano, że do eksplozji doszło w wyniku sabotażu. Jednocześnie nie podano jednak do publicznej wiadomości, kto mógł tego dokonać.

Zdjęcia podwodne wykonane przez szwedzkich dziennikarzy pokazały, że w gazociągu są duże pęknięcia i odkształcenia rur oraz widać ewidentne ślady eksplozji.

Na pierwsze informacje o wybuchach zareagowała Prokuratura Generalna Rosji, która z urzędu wszczęła sprawę o akt międzynarodowego terroryzmu.

Gazprom przekazał, że sytuacja jest bardzo poważna, ponieważ doszło do rozszczelnienia i woda morska dostała się środka układu. Usunięcie tych zniszczeń może potrwać bardzo długo, a poza tym możliwe jest pojawienie się mikropęknięć, które mogą być potencjalnie narażone na korozję.

Rosja, zgodnie z deklaracjami trzech państw, nie jest dopuszczona do miejsc, gdzie doszło do wypadków. Ambasador rosyjski w Kopenhadze złożył w duńskim resorcie spraw zagranicznych notę z prośbą o przekazanie podstawowych danych o postępie prowadzonych badań, jednak została ona odrzucona.

Rosjanie domagają się uczestnictwa ich ekspertów w wyjaśnieniu sprawy podmorskich wybuchów na Bałtyku

W miniony piątek ukazał się na stronach internetowych niemieckiego ministerstwa spraw wewnętrznych komunikat o tym, że policja federalna w zasadzie zakończyła swoją część śledztwa w sprawie domniemanego aktu sabotażu.

Ta lakoniczna informacja nie wyczerpuje jednak sprawy. Podstawowa kwestia, podobnie jak w przypadku Szwecji, dotyczy bowiem odpowiedzi na dwa najważniejsze pytania: jak doszło do wybuchów i kto potencjalnie mógł dokonać tak skomplikowanej technicznie i logistycznie operacji.

Jako ostatni na placu boju pozostali Duńczycy. Minister obrony tego kraju Morten Boedskov dwa dni po wybuchach powiedział: "Ze względu na rozległe wrzenie gazu, spowodowane najprawdopodobniej trzema nieszczelnościami w gazociągu Nord Stream na Morzu Bałtyckim, rozpoczęcie badań tej sytuacji może zając tydzień lub dwa tygodnie. Czekamy, aż obszar będzie wystarczająco spokojny i dopiero wtedy zweryfikujemy, co się stało".

Policja kopenhaska, wspólnie w ministerstwem obrony, poprosiła właśnie współpracę norweskie służby bezpieczeństwa. Sprawą o kapitalnym znaczeniu wydaje się fakt wykorzystania unikatowej wiedzy ekspertów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemów podmorskich gazociągów na Morzu Północnym. Dodatkowo służby wyposażone są w specjalistyczny sprzęt podmorski do diagnozowania uszkodzeń. Ten ruch spotkał się ogromną aprobatą społeczności międzynarodowej.

Nord Stream na kilka miesięcy został wyłączony z przesyłania gazu do Niemiec

Zanim poznamy wiarygodne wyjaśnienie sytuacji, część ekspertów wojskowych, a także analityków rynków surowcowych zwraca uwagę na kilka okoliczności związanych z tą sprawą. Oto strona rosyjska powszechnie jest oskarżana o doprowadzenie do wybuchu ładunków o sile około 500 kilogramów trotylu i w efekcie uszkodzenia gazociągów. To automatycznie eliminuje Nord Stream na kilka miesięcy z możliwości jakichkolwiek dostaw gazu do Niemiec.

Tylko dlaczego rosyjskie służby zdecydowały się na odpalenie ładunków właśnie w tych miejscach, wiedząc, że Szwecja, Dania i Niemcy będą miały swobodę w prowadzeniu śledztwa i wyjaśnieniu okoliczności?

Gdyby chodziło o trwałe uszkodzenie gazociągu, można tego dokonać było na wodach międzynarodowych i wówczas jurysdykcja tych państw jest po prostu nieskuteczna. Trzeba by było powołać - w trudnym do określenia terminie - komisję i sprawę badań prowadzić transparentnie, bez udziału służb specjalnych.

Pytań jest więcej, a fakt, że trzy zaprzyjaźnione kraje nie są w stanie wspólnie przygotować raportu w kwestii o fundamentalnym znaczeniu dla całej Unii Europejskiej, wskazuje, iż być może mają coś w tej sprawie do ukrycia. Czy w związku z tym kiedykolwiek dowiemy się prawdy o tych incydentach?