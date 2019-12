Zakończył się pilotaż programu dla energetycznych startupów

26 obiecujących zagranicznych spółek z sektora energetycznego i sektora technologi informacyjno-komunikacyjnych zakończyło akcelerację w ramach Startup Hub: Poland Prize. Rządowy program Poland Prize koordynowany jest przez Fundację Startup Hub Poland oraz wspierany jest przez PGNiG.

Wsparcie finansowe i opieka

- Kolejnym rozwiązaniem godnym naszej uwagi okazał się pomysł wykorzystania nanocząsteczek do oczyszczania płuczek wiertniczych oraz ścieków produkcyjnych, dzięki któremu jeszcze lepiej możemy dbać o środowisko naturalne. Uważam, że program Poland Prize był dobrą lekcją zarówno dla startupów jak i dla nas. Wykorzystamy to doświadczenie, pozyskane projekty i zdobyte kontakty także w naszym najnowszym przedsięwzięciu – PGNiG Ventures – podsumował Łukasz Kroplewski.– W czasie rekrutacji do projektu szczególnie zwracaliśmy uwagę na zaproponowane przez startupy rozwiązania. Zależało nam na tym, aby do programu zaprosić spółki, które nie tylko posiadają zaawansowaną technologię, ale też mają pomysł na usprawnienie konkretnego procesu w branży energetycznej i ICT - mówi Maciej Sadowski, prezes Fundacji Startup Hub Poland.Podczas akceleracji pracowano głównie nad tym, aby startupy dopasowały swoje rozwiązania do specyfiki polskiego rynku, tak aby zagraniczne spółki mogły z sukcesem przejść przez proces wdrożenia, przede wszystkim ze spółkami z Grupy Kapitałowej PGNiG.- Cieszę się, że ponad 7-letnie doświadczenie Fundacji Startup Hub Poland w pracy z zagranicznymi startupami przydało się przy realizacji założeń programu Poland Prize – podkreślił Maciej Sadowski.W ramach programu startupy otrzymały nie tylko wsparcie finansowe czy opiekę wykwalifikowanych mentorów, ale też możliwość udziału w warsztatach z profesjonalistami oraz sesjach networkingowych z inwestorami czy funduszami venture capital.Po każdej rundzie Fundacja Startup Hub Poland oraz PGNiG wyłaniały najbardziej obiecujące spółki. Zwycięzcami poszczególnych akceleracji zostali: brytyjski Spottitt tworzący system analizujący zdjęcia satelitarne ziemi do optymalnego pozycjonowania, m.in. elektrowni czerpiących energię z odnawialnych źródeł energii, rosyjski BioMicroGel opracowujący technologię płynów oczyszczających wodę z substancji szkodliwych dla środowiska oraz niemiecki Dabbel pracujący nad technologią usprawniającą zarządzanie budynkami w sposób ekologiczny.– Naszym planem w 2019 roku było znalezienie sposobu wejścia na europejskie rynki. Udział w programie Startup Hub: Poland Prize bardzo pomógł nam w realizacji tych założeń strategicznych. Jesteśmy też zadowoleni ze współpracy, jaką podjęliśmy z Exalo, jedną ze spółek grupy kapitałowej PGNiG. Wspólnie zidentyfikowaliśmy problem zachowania czystości zbiorników i stworzyliśmy specjalny detergent przemysłowy oparty na mikrobiologicznych cząsteczkach, które opracowaliśmy. Mamy nadzieję, że to początek długoterminowej współpracy, której efektem będzie zwiększenie sprzedaży ekologicznych środków czyszczących wśród europejskich firm – podsumował Vladislav Perunov, założyciel BioMicroGel, zwycięzcy drugiej rundy akceleracji Startup Hub: Poland Prize.PGNiG oraz Fundacja Startup Hub Poland współpracowały przy realizacji programu Startup Hub: Poland Prize od lutego 2019 roku.Startup Hub Poland odpowiadała za rekrutację startupów i koordynację programu akceleracyjnego. W sumie do programu zaaplikowało prawie 1250 startupów, z których wybrano 26 innowacyjnych zespołów biorących udział w pilotażu programu.PGNiG był strategicznym partnerem projektu, który wśród zagranicznych startupów poszukiwał ciekawych, innowacyjnych rozwiązań odpowiadających na wyzwania technologiczne spółek z grupy kapitałowej PGNiG. Po zakończeniu programu spółki konstytuują współpracę przy wdrożeniach, których efekty będą widoczne najwcześniej w 2020 roku,