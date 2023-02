Załamała się produkcja gazu w Rosji, a najgorsze dopiero nastapi

Federalny Urząd Statystyczny Rosji podał oficjalne dane dotyczące produkcji gazu ziemnego w kraju za 2022 rok. Widać poważny spadek, jednak najgorsze dopiero nastąpi.

Produkcja gazu w Rosji w 2022 roku spadła o 12 proc. do 672 mld m3. Rok wcześniej, jak zaznaczył Rosstat, było to 763 mld m3

Jak podał urząd, 573 mld m3 gazu pochodziło z pól gazowych, 99 mld m3 wyprodukowano zaś na polach naftowych, gdzie gaz jest surowcem towarzyszącym.

Jak zauważają rosyjskie media, podane przez Rosstat dane są minimalnie lepsze od ogłoszonych 23 grudnia przez wicepremiera Aleksandra Nowaka. Szacował on wydobycie na 671 mld m3.

Jednak to, czego Rosstat oficjalnie nie opublikował, to dane dotyczące trendu produkcji. Eksperci są jednak pewni, że w kolejnych latach, jeśli nic się nie zmieni, to znaczy na Rosję nadal będą nałożone sankcje, produkcja będzie spadała.

Po pierwsze będzie to spowodowane mniejszym zapotrzebowaniem na rosyjski gaz. Mimo szumnych zapowiedzi Kremlowi nie udało się znaleźć odbiorców na dziesiątki mld m3 gazu, które trafiały do Europy. Nawet jeśli surowiec jest, to nie ma go jak wysyłać.

Drugim czynnikiem powodującym spadek wydobycia jest uzależnienie Rosji od zachodniej technologii. Obecnie rosyjscy producenci gazu wykorzystują zgromadzone wcześniej zapasy maszyn i części zamiennych, jednak wraz z ich kurczeniem się sprawna eksploatacja będzie coraz większym wyzwaniem.

Oba czynniki splatają się w przypadku planów zwiększenia eksportu gazu w postaci LNG. Bez zachodnich urządzeń i specjalistów rozwój tego kierunku eksportu praktycznie nie będzie możliwy.

Część ekspertów uważa, że przyszłoroczne wydobycie gazu w Rosji może spaść poniżej 600 mld m3.