Załamanie na akcjach Gazpromu. Nie będzie najwyższej w historii Rosji dywidendy

Podczas czwartkowego (30 lipca) walnego zgromadzenia akcjonariusze Gazpromu mieli przegłosować wypłatę najwyższej w historii rosyjskiej giełdy dywidendy. Łączna kwota miała wynieść 1,244 bln rubli. Akcjonariusze zdecydowali się jednak pozostawić pieniądze w spółce. Po tej informacji kurs akcji Gazpromu runął na giełdzie aż o 30 proc.

W przeliczeniu na dolary, dywidenda Gazpromu od zysku za 2021 rok miała wynieść prawie 23,55 mld dol.

- To rekordowo wysoka dywidenda w historii spółki i całego rosyjskiego rynku akcji - podkreślała jeszcze w tym tygodniu spółka.

Czytaj też: Amerykański gigant paliwowy sprzedaje część aktywów w łupkach gazowych

Tak wysoka dywidenda miała być efektem bardzo sowitych zysków Gazpromu w 2021 roku. Firma zarabiała krocie na sprzedaży gazu, który osiągnął najwyższe w historii poziomy cen. Według niektórych europejskich polityków, to efekt manipulacji przez Gazprom cenami surowca.

Gazprom zdumiał inwestorów na giełdzie

Co ciekawe nie wszyscy akcjonariusze Gazpromu otrzymaliby pieniądze.

Zgodnie z rosyjskim prawem uchwalonym już po napaści Rosji na Ukrainę (24 lutego) - wypłata dywidendy dla nierezydentów jest zakazana dekretem prezydenta z początku marca. Pieniądze są wpłacane na konta rublowe typu „C”, można je przeliczyć na walutę obcą tylko za zgodą władz rosyjskich. W praktyce oznacza to nacisk na zagranicznych akcjonariuszy i realną groźbę kradzieży dywidendy.

Jednak do tego nie dojdzie, bo walne postanowiło w ogóle pieniędzy nie wypłacać.

- Wspólnicy uznali, że w obecnej sytuacji nie jest wskazane wypłacanie dywidendy za 2021 r. Priorytetami Gazpromu jest obecnie realizacja programu inwestycyjnego, w tym m.in. zgazowanie regionów Federacji Rosyjskiej i przygotowania na zimę. I oczywiście musimy być gotowi na wywiązanie się z obowiązku płacenia wyższych podatków - powiedział Famił Sadygow, wiceprezes Gazpromu.

Decyzja ta kompletnie zaskoczyła giełdowych graczy.

Przed ogłoszeniem decyzji walnego kurs akcji gazowego koncernu wzrósł na moskiewskiej giełdzie do 310,82 rubli (plus 4,4 proc.). Na wieść, że wypłaty nie będzie, notowania akcji Gazpromu spadły o ponad 30 proc. (dokładnie o 30,2 proc., do 207,69 rubli za akcję).

Kapitał zakładowy Gazprom PJSC składa się z 23,674 mld akcji zwykłych. Państwo kontroluje ponad 50 proc. udziałów - bezpośrednio (38,37 proc.) oraz poprzez spółki państwowe AO Rosnieftiegaz (10,97 proc.) i Rosgazifikacja (0,89 proc.).