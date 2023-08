Zamrożenie cen gazu. Orlen przekaże 14 mld zł

Agresja Rosji na Ukrainę wywołała gwałtowny wzrost cen surowców energetycznych, który mocno odbił się na gospodarkach Unii Europejskiej. W odpowiedzi na tę sytuację, Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie wprowadzające tzw. składkę solidarnościową.

Celem składki solidarnościowej jest złagodzenie efektów gwałtownego wzrostu cen surowców energetycznych oraz finansowanie inwestycji na zieloną transformację. Pozwoli ona też na ograniczenie zależności Unii Europejskiej od importu paliw kopalnych.

Zwiększona - także w wyniku wprowadzenia tej składki - niezależność energetyczna da pewność niższych cen w przyszłości.

Szok cenowy doprowadził do wygenerowania niewspółmiernych kosztów, które zarówno dla gospodarstw domowych, jak i podmiotów wrażliwych, skutkowały istotnymi zaburzeniami budżetowymi – mówi dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Według Eurostatu w drugiej połowie 2022 r. średnie ceny gazu wzrosły w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego z 7,8 euro za 100 kWh do 11,4 euro za 100 kWh. Między drugą połową 2021 r. a drugą połową 2022 r. ceny gazu wzrosły we wszystkich 27 krajach UE. Ceny gazu (w walutach krajowych) najbardziej wzrosły w Czechach (231 proc.), Rumunii (165 proc.), Łotwie (157 proc.), Litwie (112 proc.) i Belgii (102 proc.).

Podmiot stawał się zakładnikiem wysokich cen. Koniec z tym

Przy kalkulowaniu cen w ramach ofert indywidualnych dla klientów dostawca opiera się o bieżące notowania gazu ziemnego na Towarowej Giełdzie Energii. Stosuje się tu obiektywne i przejrzyste zasady zapewniania równego traktowania wszystkich odbiorców paliw gazowych.

- Podmiot, który nabywał paliwo w drodze zamówienia publicznego lub miał umowę okresową, stawał się de facto zakładnikiem wysokich cen, które ujawniał rynek po wybuchu wojny w Ukrainie – zauważa dr Artur Bartoszewicz z SGH.

Jak wskazuje, szok cenowy wprowadzał panikę na rynku, tym samym wiele podmiotów publicznych i gospodarstw domowych otrzymało zaskakująco wysokie rachunki. Składka solidarnościowa stanowić ma teraz na to skuteczne antidotum.

Zdaniem Artura Bartoszewicza celem tego rozwiązania jest złagodzenie efektów gwałtownego wzrostu cen surowców energetycznych, wywołanego agresją Rosji na Ukrainę. - Zgodnie z założeniami ujętymi w decyzji Rady UE, opłata ma służyć ochronie odbiorców najbardziej dotkniętych skutkami wysokich cen, a także finansować inwestycje na zieloną transformację – opisuje Artur Bartoszewicz.

W jego opinii, poza samą ochroną istotnym jest ten drugi aspekt mechanizmu wsparcia, gdyż w efekcie służyć ma ograniczeniu zależności gospodarek państw UE od importu paliw kopalnych.

- Wzrost cen gazu po agresji Rosji na Ukrainę doprowadził do pauperyzacji gospodarstw domowych i zagroził bezpieczeństwu świadczenia usług publicznych, gdyż szpitale czy żłobki zmuszone były do ponoszenia szokująco wysokich nakładów na zapewnienia ogrzewania i to w najwyższym sezonie grzewczym – przypomina Artur Bartoszewicz.

PGNiG Obrót Detaliczny zaopatruje się w paliwo gazowe na giełdzie

PGNiG Obrót Detaliczny zaopatruje się w paliwo gazowe na giełdzie, na której kontraktuje ok. 98 proc. dystrybuowanego paliwa. To rynek w okresach zawieruchy zdecydował o wyższych kwotach na fakturach. A rynek był w szoku wojennym i obawy o przyszłość determinowały decyzje wszystkich stron. Kursy notowań zawsze są skorelowane z czynnikami zewnętrznymi, jakimi są ożywienie gospodarki światowej po kolejnych falach pandemii Covid-19, czy też sytuacja geopolityczna związana z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.



- Wszystko to zwiększało ryzyka nieprzewidywalnych przerw w dostawach paliw gazowych, a także bezprecedensowe wzrosty cen gazu na rynkach europejskich i krajowych, jak to miało miejsce w 2022 r. To te warunki decydowały o ówczesnych cenach, które były na TGE znacznie wyższe niż obecne. Ratunkiem było zamrażanie cen i finansowanie strat ze środków publicznych. Polski rząd decydował się na tego typu ruch – wyjaśnia Artur Bartoszewicz.

Orlen przekaże blisko 14 mld zł w ramach tzw. odpisu gazowego

Krajowa implementacja ustawowa obecnie procedowana w Sejmie w zakresie składki solidarnościowej nie uwzględnia kwestii marży. Największy dostawca gazu, Orlen, zdecydował się na przekazanie blisko 14 mld zł w ramach tzw. odpisu gazowego.

- Ta kwota trafi na projektowany fundusz solidarnościowy i tym samym umożliwi zamrożenie cen gazu dla 7 mln gospodarstw domowych oraz 35 tys. podmiotów wrażliwych, takich jak szpitale czy żłobki. To ważny ruch w kierunku poprawy bezpieczeństwa tych odbiorców i ochrony całego społeczeństwa przed skutkami gospodarczymi wojny przy naszej wschodniej granicy – zaznacza Artur Bartoszewicz.

Spółka zmieniła sposób ustalania cennika, wiążąc go z cenami na giełdach

- Warto podkreślić, że niezależnie od tych mechanizmów Orlen w ramach grupowej spółki PGNiG systematycznie obniża ceny gazu dla przedsiębiorców. W marcu spółka zmieniła sposób ustalania cennika, wiążąc go z cenami na giełdach, tym samym cena jest zmieniana co miesiąc na podstawie średnich notowań giełdowych w danym miesiącu. Dało to możliwość skorzystania przedsiębiorcom ze spadków cen gazu na rynkach hurtowych – dodaje.

Stabilność finansowa w ramach grupy pozwoliła na elastyczne reagowanie wobec trendów rynkowych.

- Ceny gazu dla przedsiębiorców korzystających z cennika PGNiG Obrót Detaliczny wynoszą w tym miesiącu niecałe 240 zł/MWh, czyli aż o 70 proc. mniej niż na początku roku – odnotowuje Artur Bartoszewicz.

Zwraca też uwagę, że niezależność energetyczna da pewność niższych cen w przyszłości. - Już teraz 40 proc. wolumenu energii elektrycznej sprzedawanej przez Energę z Grupy Orlen to zielona energia, a zaktualizowanej strategii Orlen zapowiedziała przeznaczenie łącznie 70 mld zł na rozwój zielonej energetyki – podsumowuje Artur Bartoszewicz.