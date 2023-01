Zapadły kluczowe decyzje dla budowy drugiego gazoportu

Jak poinformował prezes gaz-Systemu Marcin Chludziński, operator gazociągów przesyłowych otrzymał komplet decyzji lokalizacyjnych dla wszystkich gazociągów potrzebnych do budowy gazoportu w Gdańsku. Bez nich gazoport nie mógłby funkcjonować.

Pozwolenia oznaczają, że gaz będzie można przesłać w głąb kraju.

Nowy gazoport zwiększy bezpieczeństwo gazowe Polski.

Import LNG jest kluczowy dla stabilności gazowej kraju.

- Uzyskaliśmy komplet decyzji lokalizacyjnych dla wszystkich gazociągów lądowych w ramach projektu FSRU Gdańsk. Jest to niezwykle ważny krok, który przybliża nas do realizacji inwestycji. Program zapewni ciągłość dostaw dla polskich odbiorców i rozwój stabilnego rynku gazu ziemnego - napisał na Twitterze prezes Chludziński.

Po wybudowaniu gazociągu Baltic Pipe i rozbudowie terminala LNG w Świnoujściu gazoport w Gdańsku ma być trzecim elementem infrastruktury zabezpieczającym dostawy gazu do Polski.

Terminal LNG w Gdańsku będzie innego rodzaju niż w Świnoujściu

Jednak w odróżnieniu od terminal w Świnoujściu, gdański będzie typu FSRU. To skrót z języka angielskiego (Floating Storage Regasification Unit), który oznacza pływającą jednostkę zdolną do wyładunku LNG, procesowego składowania i regazyfikacji LNG, a także do świadczenia usług dodatkowych.

W zależności od przyjętych założeń w zakresie modelu świadczenia usług, w tym między innymi zakładanego podziału zdolności terminalu na tzw. sloty, w ramach których świadczone będą usługi regazyfikacji albo usługi dodatkowe. Terminal FSRU mógłby być przystosowany do prowadzenia regazyfikacji na poziomie odpowiadającym nawet ponad sześć mld m3 paliwa gazowego rocznie.

Sam gazoport to zbyt mało, surowiec trzeba jeszcze przesłać

Jednak podobnie jak w przypadku Świnoujścia oprócz samego gazoportu potrzebna jest także infrastruktura towarzysząca. Chodzi o gazociągi, którymi napływający do Gdańska surowiec będzie można wysłać w głąb kraju.

W ramach programu planowana jest więc rozbudowa krajowego systemu przesyłowego, która umożliwi efektywne rozprowadzenie gazu z rejonu Gdańska do klientów w Polsce i w regionie. Prace projektowe obejmują trzy gazociąg: Kolnik - Gdańsk o długości ok. 35 km. Gazociąg Gustorzyn - Wicko, odcinek Gardeja - Kolnik o długości ok. 86 km i gazociąg Gustorzyn - Wicko, odcinek Gustorzyn - Gardeja o długości ok. 128 km.

Według obecnych planów całość inwestycji ma być gotowa za 4-5 lat.