Zarząd przymusowy na akcjach PAO Gazprom w EuRoPol Gazie

Ustanowienie zarządu przymusowego w PAO Gazprom jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania EuRoPol Gazu, w tym uniknięcia paraliżu decyzyjnego w tej firmie i zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej do przesyłu gazu - wyjaśnił minister Waldemar Buda.

Ustanowienie zarządu przymusowego jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania EuRoPol Gazu, w tym uniknięcia paraliżu decyzyjnego w firmie oraz zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, przeznaczonej do przesyłu gazu - powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Jako osobę wykonującą zarząd wyznaczono w decyzji Radosława Kwaśnickiego. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu - podkreślono.

Jak poinformował resort rozwoju, "we wpisanej na listę sankcyjną firmie PAO Gazprom, decyzją ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy, został dziś ustanowiony tymczasowy zarząd przymusowy. Obejmuje on wszystkie akcje PAO Gazprom w spółce System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz S.A."

Zaznaczono, że "tym samym zostanie zapewnione bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej".

"Ustanowienie zarządu przymusowego jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania EuRoPol Gazu, w tym uniknięcia paraliżu decyzyjnego w tej firmie oraz zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, przeznaczonej do przesyłu gazu" - wskazał minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Zaznaczył, że ta decyzja "służy poprawie bezpieczeństwa energetycznego i ekonomicznego Polski, szczególnie teraz, gdy mamy do czynienia z agresją Rosji w Ukrainie i działaniami Putina mającymi destabilizować sytuację w Europie".

Minister dodał, że Polska jest pierwszym krajem w Europie, który wprowadził instytucję tymczasowego zarządu przymusowego. "Robimy wszystko co możliwe, by przeciwdziałać skutkom rosyjskiej agresji, ale też, by eliminować rosyjski kapitał i rosyjskie wpływy. Konstytucja nie pozwala nam na wywłaszczanie, dlatego wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadziliśmy tymczasowy zarząd majątkiem" - wyjaśnił szef MRiT.

Według ministra Budy "w sytuacji obecnego patu decyzyjnego w EuRoPol Gazie, Gaz-System, polski operator tej części rurociągu, nie miał partnera do podejmowania kluczowych decyzji dla bezpieczeństwa infrastruktury".

Według MRiT tymczasowy zarząd przymusowy może ustanowić minister rozwoju i technologii w firmie wpisanej na listę sankcyjną ministra spraw wewnętrznych i administracji. "Wtedy, gdy jest to niezbędne do zapewniania jej działania z uwagi na konieczność utrzymania miejsc pracy, świadczenia usług dla społeczeństwa lub wykonywania innych zadań o charakterze publicznym" - podano. Zaznaczono, że środek ten można zastosować też wtedy, "gdy chodzi o ochronę interesu ekonomicznego państwa".

Jak podkreśla Ministerstwo Rozwoju i Technologii w EuRoPol Gazie zastosowana jest tzw. reprezentacja krzyżowa, która do składania oświadczeń woli wymaga współdziałania członków zarządu powoływanych z rekomendacji PGNiG oraz Gazpromu. Z uwagi na obecną sytuację współpraca członków zarządu jest jednak ograniczona, co powoduje blokadę decyzyjną zarówno na poziomie zarządu spółki, jak również walnego zgromadzenia akcjonariuszy - argumentuje ministerstwo w decyzji. Przypomina się w niej, że uchwały podejmowane są większością trzech czwartych głosów, a także przy zachowaniu jednomyślności dwóch głównych akcjonariuszy.

Trudności decyzyjne w EuRoPol Gazie utrudniają prawidłową współpracę z wyznaczonym operatorem systemu przesyłowego, co ma wpływ na bezpieczeństwo dostaw gazu do odbiorców krajowych i zagranicznych, a tym samym bezpieczeństwo ekonomiczne i energetyczne państwa - dowodzi MRiT w decyzji.

Wyznaczonym przez Prezesa URE operatorem systemu przesyłowego na należącej do EuRoPol Gazu polskiej części systemu gazociągów tranzytowych Jamał-Europa do 2068 r. jest Gaz-System. Według MRiT trudności decyzyjne w EuRoPol Gazie utrudniają prawidłową współpracę z wyznaczonym operatorem systemu przesyłowego, co ma wpływ na bezpieczeństwo dostaw gazu do odbiorców krajowych i zagranicznych, a tym samym bezpieczeństwo ekonomiczne i energetyczne państwa.

Jak wskazano w decyzji, w uznaniu Ministra ustanowienie zarządu przymusowego jest konieczne dla zapewnienia funkcjonowania tego podmiotu w zakresie wykonywanych przez ten podmiot praw ze 100 proc. akcji SGT EuRoPol Gaz, "w celu utrzymania w zakresie działalności tego przedsiębiorstwa świadczenia usług użyteczności publicznej lub wykonywania innych zadań o charakterze publicznym oraz dla ochrony interesu ekonomicznego państwa".

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 25 kwietnia 2022 r., wobec Gazpromu, jako akcjonariusza EuRoPol Gazu zastosowano m.in. środek sankcyjny polegający na zamrożeniu wykonywania praw z akcji w EuRoPol Gazie oraz zamrożeniu dywidend z tytułu posiadania akcji w EuRoPol Gazie.

Spółka EuRoPol Gaz jest właścicielem polskiej części systemu gazociągów tranzytowych Jamał-Europa. W jego skład wchodzi m.in. gazociąg o długości ok. 684 km, który może być wykorzystywany do przesyłania gazu ziemnego na potrzeby odbiorców zagranicznych oraz krajowych. Operatorem systemu przesyłowego w polskiej części jest firma Gaz-System S.A., która odpowiada za jego prawidłowe funkcjonowanie i bezpieczeństwo, w tym za konserwację, remonty i bieżący dozór technologiczny.