Zaskakujące dane. Chiny potężnie zasiliły Europę gazem

Co druga tona LNG - czyli skroplonego gazu ziemnego - jaka w 2022 roku przypłynęła do Europy, pochodziła z Chin. Państwo to jednak nie stało się nagle wielkim producentem gazu.

Europa w 2022 roku odebrała znaczne ilości LNG.

Chiny z powodu pandemii koronawirusa odsprzedały większość zakontraktowanego surowca.

W 2023 roku sytuacja raczej się nie powtórzy.

Pekin nie jest czołowym na świecie producentem gazu ziemnego i LNG - zmuszony jest importować surowiec. Po prostu chińskie firmy przy braku popytu odsprzedawały LNG europejskim odbiorcom. Rynek LNG jest bowiem rynkiem globalnym.

Względna łatwość transportu paliwa spowodowała, że można go dostarczać w dużych ilościach. Czasem jednak odbiorcy mają problem z zagospodarowaniem surowca, zwłaszcza w obliczu pojawienia się czynników losowych.

Chiny nie miały co zrobić z zamówiony gazem, część odsprzedały

Tak też stało się w Chinach. - Około 50 proc. skroplonego gazu ziemnego otrzymanego przez Europę w 2022 r. zostało przekierowane z Chin, gdzie popyt został ograniczony przez kwarantanny - powiedział prezes Shella Wael Sawan.

Sytuacja była następująca: Chiny będące obok Japonii największym na świecie konsumentem LNG już w 2021 roku podjęły kroki w celu zapewnienia sobie dostaw LNG. Firmy z Chin musiały jednak zmierzyć się ze spadkiem podaży na rynku krajowym.

Wpływ na to miała polityka zero tolerancji dla koronawirusa. Wiele przedsiębiorstw wstrzymywało produkcję, inne zmniejszały moce przerobowe. Efektem tego była nadpodaż LNG na krajowym rynku. Przez pewien czas Chińczycy gromadzili zapasy surowca, ale potem zaczęli go odsprzedawać.

Wykorzystali przy tym rosnące zapotrzebowanie na gaz ze strony Unii Europejskiej. Ta borykała się z problemami gazowymi po tym, jak szereg kontraktów na dostawy paliwa zerwał Gazprom, a dodatkowo wysadzone zostały w powietrze gazociągi Nord Stream i Nord Stream2.

Europa, obawiając się o bezpieczeństwo gazowe, niemal rzuciła się na LNG. Czy Chińczycy na LNG zarabiali, czy tracili - tego oficjalnie nie wiadomo. Jednak ceny paliwa gazowego kształtowały się w 2022 roku na rekordowym poziomie. A ponieważ Chińczycy kontraktowali LNG wcześniej, można zakładać, że na odsprzedanym gazie nie wyszli na minus.

W 2023 roku wydaje się, że gazu z Chin na rynku już nie będzie

- Chiny kończą politykę zerowej tolerancji dla COVID-19 i już obserwujemy powrót wysokiej aktywności gospodarczej. Chiny prawdopodobnie zabiorą z rynku znaczną część LNG - powiedział szef Shella, zauważając, że rok 2023 pozostanie trudnym rokiem pod względem równoważenia rynku gazu.

Według unijnej komisarz ds. energii Kadri Simson, w 2022 r. do Europy trafiły 134 mld m sześc. gazu w postaci LNG w porównaniu do 81 mld m sześc. w 2021 r. Główny wzrost skali zakupów miał miejsce w Stanach Zjednoczonych, ale rosły one także w Norwegii, Wielkiej Brytanii i Azerbejdżanie.

W statystykach nie ma jednak Chin. Choć Pekin formalnie był największym dostawcą LNG do Europy, to paliwo faktycznie pochodziło z innych krajów. Po prostu ładunki będące własnością Chińczyków były przekierowywane na Stary Kontynent. Co ciekawe, nie działo się to na morzu, lecz jeszcze przed wyruszeniem metanowców w rejs.