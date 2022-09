Zaskakujące dane, zasoby w Rosji szybko się kurczą

Ministerstwo Zasobów Naturalnych Rosji podało dane dotyczące rezerw głównych surowców w Rosji. Zaskakujące jest potężne uszczuplenie zasobów gazu ziemnego.

Rozpoznane złoża gazu ziemnego w Rosji w 2021 r. zmniejszyły się o 6,32 proc. w porównaniu do 2020 r., do 44,5 bln m3, natomiast rezerwy ropy wzrosły o 0,11 proc. - do 19,03 mld ton – podają Rosjanie.

Jednak kurczą się nie tylko złoża gazu. W 2021 r. w porównaniu do 2020 r. nieznacznie zmniejszyły się także zasoby węgla i uranu odpowiednio o 0,11 proc. i 0,41 proc.

Jedynym surowcem energetycznym, którego zasoby wzrosły była w ubiegłym roku ropa naftowa. Przyrost był minimalny i wyniósł 0,11 proc.

Jak przyznają rosyjskie władze widoczna jest negatywna tendencja w większości rodzajów surowców paliwowo-energetycznych w przedziale od minus 0,04 proc. do minus 9,37 proc.

Spadek rozpoznanych zasobów zaobserwowano dla uranu (minus 0,41 proc., do 707,7 tys. ton), rudy żelaza (minus 0,36 proc., do 112 mld ton), ołowiu (minus 0,58 proc., do 17,1 mln ton), cynku (minus 0,51 proc., do 58,4 mln ton), boksyt (minus 0,52 proc., do 1,366 mld ton) i cynę (minus 0,29 proc., do 2,11 mln ton).

Wzrosły natomiast zapasy takich kopalin jak miedź, antymon, wolfram, srebra oraz złota.

Dla Moskwy kluczowa jest kwestia zasobów paliw, zwłaszcza gazu ziemnego. W poprzednich latach zwykle Moskwa chwaliła się, że rezerwy rosną. Jednak teraz choć nadal zasoby gazu są największymi na świecie, doznały poważnego uszczerbku.

Choć brakuje danych jak to się stało, że zasoby gazu są dużo mniejsze, z pierwszych komentarzy wynika, że część złóż klasyfikowanych wcześniej jako nadające się do eksploatacji utraciło ten status.

Analitycy zastanawiają się także jakie dane rosyjskie ministerstwo poda w przyszłym roku. Po napaści Rosji na Ukrainę, z tamtejszego rynku wycofały się dziesiątki zachodnich firm zaangażowanych w badania geologiczne i poszukiwania nowych złóż. Bez nich Moskwie trudno będzie o nowe liczące się odkrycia zasobów.