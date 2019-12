Zawodniony gaz z Rosji nie jest już zagrożeniem dla Polski

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) rozpoczyna rozruch instalacji do osuszania gazu ziemnego w Mikanowie w województwie kujawsko-pomorskim. Instalacja umiejscowiona jest na wyjściu z gazociągu jamalskiego i umożliwia osuszenie zawodnionego gazu celem jego bezpiecznego wprowadzenia do krajowego systemu przesyłowego. Latem 2017 roku zawodniony gaz wysłany z Rosji gazociągiem jamalskim spowodował odcięcie polskich odbiorców gazu od tej drogi zaopatrzenia - informuje PGNiG.

Jak podkreśla Piotr Woźniak, instalacje do osuszania gazu od dawna działają na gazociągu jamalskim, ale dopiero po niemieckiej stronie, w miejscowości Mallnow. Dlatego zawodnienie gazu latem 2017 roku uderzyło tylko w polskich odbiorców.– Od dawna potrzebowaliśmy takiej instalacji. Dopóki jesteśmy związani kontraktem jamalskim, dopóty musimy liczyć się z ryzykiem nieuzasadnionych zakłóceń w dostawach, które mogą zagrozić ciągłości zaopatrzenia w gaz polskich odbiorców – stwierdził Piotr Woźniak.Realizacja przedmiotowej inwestycji rozpoczęła się w 26 kwietnia 2019 roku. Szybkie tempo budowy pozwoliło ukończyć instalację na początku sezonu zimowego, kiedy konsekwencje zawodnienia gazu byłyby najpoważniejsze.PGNiG podaje, że od 2004 roku, Polska doświadczyła 7 nieuzasadnionych przerw w dostawach gazu z kierunku wschodniego. Najdłuższa trwała od września 2014 do marca 2015 roku, kiedy do krajowego systemu przesyłowego trafiało o 20 proc. paliwa mniej niż zamówiło PGNiG.W czerwcu 2017 roku, po odcięciu dostaw z gazociągu jamalskiego do Polski z powodu zawodnienia gazu, redukcja dostaw sięgnęła 30 proc. PGNIG podaje, że krajowi odbiorcy nie odczuli tego ze względu na niskie zapotrzebowanie na paliwo, które można było uzupełnić zapasami gazu zgromadzonymi w magazynach.PGNiG zgodnie ze strategią na lata 2017-2022 prowadzi działania na rzecz dywersyfikacji kierunków i źródeł dostaw gazu. Spółka podaje, że od 2023 roku, krajowe zapotrzebowanie na gaz będzie zaspokajane dostawami gazu skroplonego (LNG) do terminala im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, gazem norweskim dostarczanym gazociągiem Baltic Pipe oraz ze złóż krajowych.