Zimny kubeł wody na Gazprom i zwolenników Nord Stream 2

Kryzys gazowy w Europie spowodował, że Gazprom i jego sojusznicy twierdzą, że miałby on mniejszy zasięg gdyby nie opóźnienie w uruchomieniu Nord Stream 2. Jednak pomimo ukończenia gazociągu do jego kompleksowej certyfikacji wciąż długa droga. Może to nastąpić dopiero wiosną przyszłego roku.

Gazociąg przeszedł już odbiór techniczny, wciąż jednak nie może działać.

Urzędnicy chcą, aby spółka udowodniła, że rurociąg będzie działał na rynkowych zasadach.

Dla Rosjan procedury mogą oznaczać dalsze opóźnienie uruchomienia projektu.