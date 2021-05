Zimny kwartał bardzo pomógł PGNiG

W pierwszych trzech miesiącach 2021 roku Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo osiągnęło 14,6 mld zł przychodów, oraz 1,7 mld zł zysku netto. Spółka poprawiła także wyniki oparcyjne, znaczący wpływ na to miały zimne, a nawet bardzo zimne trzy pierwsze miesiące obecnego roku.

Łączny wolumen sprzedaży gazu ziemnego poza GK PGNiG wzrósł o 6 proc. rok do roku i sięgnął 11,28 mld m3. To w dużym stopniu efekt niskich temperatur utrzymujących się przez znaczną część I kwartału – średnia trzymiesięczna temperatura była w tym czasie o 2,8 st. Celsjusza niższa niż przed rokiem.Fala mrozów spowodowała, że PGNiG dwukrotnie odnotowało rekord sprzedaży paliwa gazowego: 18 stycznia 2021 roku Spółka dostarczyła swoim klientom ok. 81 mln m sześc. gazu ziemnego, tym samym poprawiając poprzedni wynik z 1 marca 2018 roku, kiedy dostarczyła odbiorcom ok. 78,8 mln m sześciennych. Kolejny rekord został osiągnięty 8 lutego, kiedy PGNiG dostarczyło odbiorcom ok. 82 mln m sześc. gazu. Wzrost zapotrzebowania na paliwo do celów grzewczych spowodował wyraźny wzrost wolumenu sprzedaży gazu przez Grupę Kapitałową do odbiorców domowych. W I kw. 2021 wyniósł on 1,98 mld m sześc., a więc o 20 proc. więcej niż przed rokiem.Niskie temperatury utrzymujące się I kw. 2021 roku przełożyły się także na wzrost zapotrzebowania na paliwo gazowe a w konsekwencji zwiększenie o 15 proc. rok do roku, do 4,55 mld m sześc. ilości paliwa dystrybuowanego przez GK PGNiG. Większy wolumen przesłanego gazu oraz wyższa o 3,6 proc. taryfa dystrybucyjna, obowiązująca od 1 lutego 2021 roku, spowodowały wzrost przychodów segmentu Dystrybucja o 19 proc., do 1,67 mld złotych. EBITDA wyniosła 1,01 mld zł i była wyższa niż przed rokiem o 31 procent.Warunki pogodowe miały istotny wpływ także na wyniki finansowe i operacyjne segmentu Wytwarzanie. Sprzedaż ciepła poza GK PGNiG wzrosła o 6 proc. w porównaniu z I kw. 2020 roku i wyniosła 17 PJ. Przełożyło się to na wzrost przychodów segmentu o 13 proc. rok do roku do 1,1 mld zł. EBITDA wyniosła 0,46 mld zł, co oznacza wzrost o 11 proc. względem wyniku osiągniętego rok wcześniej. Sprzedaż energii elektrycznej z produkcji wyniosła 1,2 TWh i była niższa niż przed rokiem o 12 procent.