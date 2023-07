Zjazd cen gazu jest nieskończony, spektakularny i bezprzykładny

Z powodu niskiego popytu na gaz ziemny w Europie jego ceny hurtowe nadal spadają i osiągnęły najniższy poziom od miesiąca. Od ubiegłego lata gaz staniał ponad 10-krotnie.

W Holandii giełdowy indeks ceny gazu (Natural Gas EU Dutch TTF) spadł o 4,7 proc.

Powód? Np. to, że mimo wysokich temperatur w znaczniej części Europy nie odnotowano większej konsumpcji gazu, który mógłby posłużyć do napędzania klimatyzacji i urządzeń chłodniczych. Magazyny paliwa są pełniejsze niż przeważnie o tej porze roku.

Spadek cen nastąpił także w Wielkiej Brytanii, gdzie popyt na paliwo w czerwcu był dużo niższy niż miesięczna norma. D0 tego import LNG do Wielkiej Brytanii osiągnął najniższy poziom od lata 2021 roku. Należy jednak wziąć pod uwagę, że kraj ten nie ma zbyt wielkich możliwości magazynowania paliwa, tak jak Europa kontynentalna, co skutkuje niskim zapotrzebowaniem w miesiącach letnich.

Niski popyt na paliwo może pomóc Europie przygotować się do zimy, kiedy konsumpcja gazu jest znacznie wyższa. Cena wytworzenia energii z gazu w Holandii spadła dziś do 29,66 euro za megawatogodzinę (MWh), a w Wielkiej Brytanii do 72,54 pensów za Term (określająca ilość ciepła wytworzonego w ciągu godziny).

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., notowania gazu na TTF przekraczały 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu 2022 r., ceny gazu sięgały 350 euro za MWh.

Oznacza to, że w niespełna rok gaz staniał ponad 10-krotnie.