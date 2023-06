Złe wieści dla Rosji. Turcja zmniejsza import gazu

Import gazu ziemnego do Turcji w 2022 r. spadł do 54,7 mld m sześc. z rekordowego poziomu 60 mld m sześc. w 2021 r. częściowo z powodu większej produkcji energii ze źródeł odnawialnych, co spowodowało spadek zużycia gazu. To jest zła informacja dla Kremla.

Turcja jest piątym co do wielkości rynkiem gazu ziemnego w Europie z około 20 mln abonentów i średnim rocznym zużyciem około 55 mld m sześc.

Ankara w kwietniu uruchomiła wydobycie z rezerw Morza Czarnego, które szacuje się na ponad 710 mld m sześc. gazu i ma być warte około pół mld dolarów.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan powiedział, że 25 m sześc. gazu ziemnego, używanego w kuchniach i do podgrzewania wody, będzie dostarczane gospodarstwom domowym bezpłatnie od maja przez rok.

Import gazu ziemnego do Turcji w 2022 r. spadł o około 6,9 proc. rok do roku, do prawie 54,7 mld m sześc., podał turecki urząd regulacji rynku energii (tur. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu - EPDK) w raporcie.

Rok ten był naznaczony przedłużającym się globalnym kryzysem dostaw energii i cenami, które gwałtownie wzrosły po inwazji Rosji na Ukrainę. Import gazu ziemnego do Turcji w 2022 r. spadł według krajowego organu nadzoru energetycznego także częściowo z powodu większej produkcji energii ze źródeł odnawialnych, co przełożyło się na mniejsze zużycie gazu.

Przewiduje się, że import ten spadnie jeszcze bardziej w tym roku, biorąc pod uwagę to, że Turcja w kwietniu rozpoczęła proces pompowania gazu do sieci krajowej z ogromnej rezerwy na Morzu Czarnym, która została odkryta w sierpniu 2020 r.

Turcy zużywają mniej importowanego gazu w związku ze zwiększeniem wydobycia

Roczne zużycie gazu w Turcji osiągnęło rekordowy poziom prawie 60 mld m sześc. w 2021 r., w porównaniu do 48 mld m sześc. w 2020 r. Zużycie w ubiegłym roku spadło z kolei o 10,58 proc. rok do roku, do 53,5 mld m sześc., w porównaniu do ponad 60 mld m sześc. szacowanych na początku roku, wynika z raportu EPDK. Większość importu w 2022 r., a mianowicie 39,49 mld m sześc. pochodziła z rurociągów, podczas gdy około 15,17 mld m sześc. importowano w postaci skroplonego gazu ziemnego (LNG), wynika z przedstawionych danych.

Według raportu, około 21,57 mld m sześc, czyli 39,47 proc. gazu importowanego w ubiegłym roku pochodziło z Rosji, podczas gdy reszta pochodziła z Iranu (9,4 mld m sześc.), Azerbejdżanu (8,7 mld m sześc.), USA (5,6 mld m sześc.) i Algierii (5,3 mld m sześc.).

Turcja produkuje mniej gazu, ale wpływy z eksportu rosną

W raporcie stwierdzono, że eksport gazu przez Turcję wzrósł o 51,8 proc. do 581,43 mln m sześc. Prawie połowa z tego, a mianowicie 254,86 mln m sześc., została wysłana do Bułgarii, a następnie do Grecji (228,29 mln m sześc.) i Szwajcarii (98,23 mln m sześc.).

Roczna produkcja gazu spadła o 3,7 proc. rok do roku, do 379,81 mln metrów sześc., jak pokazały dane.

Turcja w kwietniu uruchomiła wydobycie z rezerw Morza Czarnego, które szacuje się na ponad 710 mld m sześc. gazu i ma być warte około pół miliarda dolarów, obiecując ograniczenie zewnętrznej zależności kraju i obniżenie cen energii dla konsumentów.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan powiedział, że 25 m sześc. gazu ziemnego, używanego w kuchniach i do grzania wody, będzie dostarczane gospodarstwom domowym bezpłatnie od maja przez rok – czytamy w Daily Sabah.

Spadek importu gazu przez Turcję oznacza mniejsze wpływy do budżetu Rosji. Dla niej rynek turecki miał stanowić hub energetyczny, którego jednym z zadań był dalszy reeksport surowców energetycznych na rynki światowe.