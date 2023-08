Złe wieści płyną z Pacyfiku. Za przewóz gazu trzeba płacić coraz więcej

Gazu na świecie nie brakuje, jednak firmy mają coraz większy problem ze znalezieniem statków do jego transportu. Tankowców LNG przybywa w niewystarczającym tempie, czego efektem są szybko rosnące stawki frachtu.

Zapotrzebowanie na metanowce stale rośnie.

Podaż statków jest mniejsza niż oczekiwania operatorów jednostek.

Budowa własnej floty przez Orlen w części zmniejszy ryzyko problemów z transportem gazu.

Po napaści Rosji na Ukrainę, a potem zerwaniu kontraktów gazowych przez Moskwę rynek gazu został wywrócony do góry nogami. Okazało się, że nawet najzagorzalsi stronnicy Kremla nie mogą liczyć na łaskę Gazpromu. By zaopatrzyć się przed zimą w gaz, europejscy klienci rzucili się na LNG. Podobny scenariusz ma miejsce i teraz. Efektem jest coraz droższy transport gazu.

Statków do przewozu LNG na świecie zwyczajnie brakuje

W zeszłym tygodniu cena spotowego frachtu LNG na Pacyfiku po raz pierwszy od początku stycznia przekroczyła 100 000 dolarów dziennie, przy czym stawka na trasie Spark25 (łączącej m.in. Australię z Azją) sięgnęła 108 500 dolarów dziennie, podczas gdy stawka spot na trasie Atlantic Spark30 (USA - Europa) wzrosła do 101 500 dolarów dziennie.

Na koniec ubiegłego tygodnia było jeszcze gorzej. Dobowa stawka transportu LNG na trasie pacyficznej Spark 25 wzrosła aż o 14 250 tys. dolarów. W porównaniu do tygodnia wcześniej, i osiągnęła 122 750 tys. dol. W tym samym czasie stawka Atlantycka - łącząca amerykańskie centra eksportu LNG z odbiorcami w Europie wzrosła o 12 750 tys. dol. Tym samym obecnie za jedna dobę transportu na trasie atlantyckiej płaci się nawet 114 250 tys. dol., a na trasie z Australii do Azji o 8 tys. dol. więcej.

Obecne ceny frachtu są najwyższe od jesieni ubiegłego roku i na razie nic nie wskazuje, żeby było taniej.

Co sprawiło, że wzrost jest tak znaczący? Pierwszym krótkotrwałym czynnikiem są zawirowania wokół podaży LNG z Antypodów. Tamtejsi pracownicy branży gazowej grożą strajkiem. Protest możliwy jest w trzech wielkich centrach produkcyjnych W takiej sytuacji oznaczałoby to wzmożony popyt na statki z innych regionów, co mogłoby przełożyć się na znaczny wzrost stawek frachtu.

Drugi problem ma charakter strukturalny. Zwyczajnie brakuje statków do przewozu LNG. Po morzach pływa ich ponad 600, a dziesiątki kolejnych znajdują się w budowie. Jednak rozwój branży przewozów LNG jest tak szybki, że liczba jednostek zwyczajnie jest zbyt mała, by sprostać zapotrzebowaniu. Stąd wysokie ceny frachtu.

Czy problemowi można jakoś zaradzić? Nie bardzo. Budowa statku trwa ponad półtora roku, a liczba stoczni mogących je dostarczać jest bardzo ograniczona.

W czarnym scenariuszu oznacza to, że fracht będzie jeszcze droższy.

Gazu nam nie zabraknie, ale problemy ze statkami przełożą się na ceny

Powstaje pytanie, czy problemy z tankowcami LNG mogą odbić się na polskim rynku. Musimy pamiętać, że po zakończeniu współpracy z Gazpromem Polska w znacznej mierze korzysta z dostaw LNG. Przy około 20-dniowym rejsie z USA do Polski wzrost stawki o 12 750 dol. na dobę oznacza, że cały rejs drożeje o ponad ćwierć miliona dolarów!

Na szczęście sytuacja jest w naszym przypadku znacznie korzystniejsza. Po pierwsze w przypadku kontraktu z Katarem kwestia transportu pozostaje po stronie arabskiej. Inna sprawa, że Katar dysponuje jedną z największych na świecie flot metanowców i po jego myśli jest takie rozwiązanie. Zapewnia bowiem zatrudnienie dla własnych jednostek, pozbywając się przy tym ryzyka, że operator tankowców zerwie umowę na świadczenie usług.

Inaczej rzecz ma się z gazem z USA. Tam kontrakt przewiduje odbiór surowca w formule FOB. W praktyce to polska spółka, obecnie Orlen a wcześniej PGNiG, zobowiązuje się do dostarczenia statków do odbioru surowca.

Nic więc dziwnego, że Orlen, chcąc stabilizować bezpieczeństwo dostaw surowca, buduje własna flotę metanowców. Dwa pierwsze statki – „Lech Kaczyński” i „Grażyna Gęsicka” już dostarczają gaz do terminala LNG w Świnoujściu. W planach jest kolejnych sześć jednostek mających obsługiwać dostawy gazu, głównie ze Stanów Zjednoczonych do Polski.

Dla polskich odbiorców oznacza to przede wszystkim, że będziemy mieli zagwarantowane dostawy gazu. Także ceny surowca będą stabilniejsze, niż gdybyśmy nie dysponowali własnymi środkami transportu.