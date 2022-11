Złe wieści z Norwegii dla europejskiego rynku gazowego

Dopiero za cztery lata zostanie podjęta ostateczna decyzja inwestycyjna w sprawie złoża gazu i ropy naftowej Wisting na Morzu Barentsa. Koszt uruchomienia wydobycia to minimum 10,1 mld dolarów.

Złoże miało zostać uruchomione w 2028 roku.

Obecne warunki inwestycyjne są trudne, a czas potrzebny na prace uległby wydłużeniu.

Złoże miało produkować gaz ziemny i rope naftową.

Co ciekawe wstrzymanie projektu ma miejsce w sytuacji bardzo wysokich cen węglowodorów. Pomimo tego bardzo trudne warunki pogodowe, potrzebne nakłady finansowe oraz ogólna sytuacja w dostawach dla branży górnictwa nafty i gazu na morzu powoduje, że udziałowcy zdecydowali się zaczekać.

Jednym z wyzwań jest dostępność potrzebnego sprzętu i wyposażenia

O wstrzymaniu decyzji inwestycyjnej poinformował norweski koncern energetyczny Equinor. Początkowo zgodnie z planem wiążące decyzje miały zapaść w grudniu obecnego roku. Plan zakładał uruchomienie wydobycia, gaz ze złoża miałby trafiać do instalacji Snovit LNG i stamtąd dalej być eksportowany.

Jednak obecnie cała inwestycja znalazła się w zawieszeniu.

- Strony opracowały projekt technicznie wykonalny i przyjazny dla środowiska plan uruchomienia wydobycia ze złoża. Jednak zaktualizowana ocena inwestycji wykazała wzrost kosztów ze względu na rosnącą inflację i wyższe koszty logistyczne na poziomie krajowym i międzynarodowym – tłumaczy wstrzemięźliwość wobec projektu norweski koncern.

To nie koniec problemów. Spółka wskazuje również na niepewność co do warunków ramowych projektu, wąskie gardła i brak zdolności na wykonanie prac zarówno po stronie wykonawców robót, jak i dostawców sprzętu. Oznaczałoby to wydłużenie czasu prac, jak i dostaw wyposażenia. To przełożyłoby się zaś na wzrost kosztów projektu.

Istnieje ryzyko, że uruchomieniem złoża byłyby kosztowniejsze niż zakładano

Już obecnie projekt należy on do bardzo kosztownych. Szacunkowe nakłady inwestycyjne na uruchomienie wydobycia musiałyby wynieść minimum 104 mld koron norweskich (około 10,1 mld dol.). Equinor i partnerzy zamierzają teraz sfinalizować koncepcję rozwoju projektu.

Pole Wisting zostało odkryte w 2013 roku przez OMV i znajduje się 310 km na północ od Hammerfest, głębokość morza w tym obszarze wynosi od 390 do 418 m.

Samo złoże zawiera równowartość około pół miliarda baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (głównie gazu ziemnego).

Partnerami norweskiej spółki (ma 35 proc. udziałów) są: AkerBP (35 proc. udziałów), Petoro (20 proc.) oraz INPEX Idemitsu Norge (10 proc.).

Wcześniej informowano, że projekt może ruszyć w 2028 roku, jeśli decyzja inwestycyjna zostanie podjęta w grudniu 2022 roku. Odłożenie decyzji inwestycyjnej oznacza, ze wydobycie ze złoża może najwcześniej ruszyć w pierwszej połowie przyszłej dekady.

Norwegia może zawieść nadzieje Europy na ropę i gaz

Norwegia jest - po Rosji - największym producentem ropy i gazu na Starym Kontynencie. Kraj ten ma wiele atutów, by stać się wiodącym alternatywnym kierunkiem dostaw. System fiskalny jest atrakcyjny dla inwestorów z sektora wydobycia. Kraj jest też liderem w dziedzinie dekarbonizacji w sektorze wydobywczym.

Dlatego Europa wiąże z tym krajem nadzieje w kontekście dywersyfikacji dostaw po przecięciu surowcowej pępowiny łączącej ją z Moskwą.

Jednak - jak wynika z raportów, które opisywał WNP.PL - Norwegia może zawieść kładzione w niej nadzieje. Mimo rosnącego zapotrzebowania i deklaracji norweskiego rządu, że kraj ten będzie zwiększać wydobycie ropy i gazu w obliczu kryzysu energetycznego, dane statystyczne nie pozostawiają złudzeń: produkcja w tym kraju spada i perspektywy są niepewne, głównie ze względu właśnie na nasilającą się inflację kosztów na światowych rynkach, a także wciąż występujące zakłócenia w łańcuchach dostaw.