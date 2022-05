Złote interesy Chin w Rosji dzięki wojnie na Ukrainie

Zakupy rosyjskich surowców energetycznych przez Chiny wzrosły w kwietniu o 75 proc. rok do roku. Pekin korzysta z atrakcyjnych cen rosyjskich węglowodorów.

Jak donosi Bloomberg, wartość transakcji w kwietniu 2022 roku wyniosła ponad 6 mld dolarów, czyli aż o 75 proc. więcej niż przed rokiem. I to pomimo faktu że wzrost chińskiej gospodarki zwolnił z powodu wirusa.

W szczególności wzrósł import rosyjskiego LNG. Chiny w omawianym okresie sprowadziły go aż 463 tys. ton, co oznacza wzrost do roku aż o 80 proc.

W stosunkowo niewielkim stopniu natomiast wzrósł import ropy i wyniósł w kwietniu 6,55 mln ton, co oznacza wzrost rok do roku o skromne 4 proc.

Zmalał natomiast import rosyjskiego węgla. Wyniósł on 3,82 mln ton, co oznacza 14 proc. mniej niż przed rokiem.

Zdaniem analityków Chińczycy zwiększyli zakupy w Rosji, bo ta sprzedaje swoje węglowodory w atrakcyjnej cenie. W mniejszym stopniu dotyczy to jednak ropy naftowej, ze względu na wyższe koszty transportu, a przede wszystkim fakt, że nie wszystkie chińskie rafinerie są w stanie efektywnie przerabiać rosyjski surowiec.

Jednak zdaniem specjalistów Pekin ma tego świadomość i czyni kroki, aby móc przerabiać większe partie rosyjskiego surowca.