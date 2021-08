„Złoty spaw” na gazowym połączeniu Polska-Słowacja

Polska i słowacka część interkonektora gazowego między systemami gazowymi obu państw zostały we wtorek (3 sierpnia) połączone symbolicznym „złotym spawem” - poinformował operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System. Zaawansowanie budowy spółka ocenia na ponad 90 proc.

Interkonektor Polska - Słowacja będzie miał długość 164 km i średnicę 1000 mm. Trasa gazociągu po stronie polskiej, od węzła Strachocina do granicy ma 61,3 km. Długość interkonektora po stronie słowackiej wynosi ok. 103 km, gazociąg kończy się w tłoczni gazu Wielkie Kapuszany. Interkonektor będzie można przesłać do 4,7 mld m sześć. gazu rocznie w stronę Słowacji, lub 5,7 mld m sześc. w stronę Polski.

Jak poinformował prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień, zaawansowanie prac budowlanych przekracza 90 proc. "Zakończenie inwestycji i uruchomienie gazociągu planujemy zgodnie z wcześniej deklarowanymi na rynku terminami, czyli w I kwartale 2022 r." - zaznaczył.

"Połączenie systemów gazowych Polski i Słowacji przyczyni się do zwiększenia regionalnego bezpieczeństwa dostaw gazu i jest ważnym elementem współpracy Państw w ramach inicjatywy Trójmorza" - podkreślił Stępień.

Dyrektor generalny słowackiego operatora Eustream Rastislav Nukovic ocenił, że "spoina transgraniczna symbolizuje wielki postęp w pracach budowlanych zarówno po stronie polskiej, jak i słowackiej".

Nowe połączenie przyniesie ogromne korzyści dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej i chciałbym podziękować przede wszystkim naszym partnerom, którzy pomagają w urzeczywistnieniu tego projektu" - dodał Nukovic.

Jak z kolei ocenił pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski, interkonektor, podobnie jak układany na dnie Bałtyku gazociąg Baltic Pipe, umożliwi realizację śmiałego projektu. "Od Bałtyku po gór szczyty, i dalej aż na południe kontynentu, ma popłynąć gaz sprowadzany z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego lub jako LNG z całego świata" - wskazał Naimski. Jak dodał, "budowa prowadzona w tym pięknym i trudnym terenie to dobry przykład, że biegnąca grzbietem Karpat granica sprzyja współpracy naszych narodów.

Budowa gazociągu jest inwestycją o znaczeniu europejskim, współfinansowaną przez UE w ramach instrumentów Connecting Europe Facility (CEF) oraz Trans European Networks - Energy (TEN-E). Inwestycja ma status "Projektu wspólnego zainteresowania" (PCI - Project of Common Interest). Gazociąg Polska-Słowacja jest również częścią planowanej inicjatywy European Hydrogen Backbone.

Jak przypomniał Gaz-System, gazociąg przebiega przez trudny i pełen przeszkód obszar Kotliny Sanu, Pogórza Bukowskiego i Beskidu Niskiego. W czasie budowy wykonano ponad 20 przekroczeń bezwykopowych, a także najdłuższy w Polsce horyzontalny przewiert sterowany (HDD) w podłożu skalnym pod rzeką Sanoczek - o długości 1124 m i na głębokości 50 m.