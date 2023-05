Zmiana przepisów prawnych kluczem do rozwoju rynku biometanu

Rola i znaczenie biometanu w zapewnieniu suwerenności energetycznej Polski to główne tematy panelu zorganizowanego przez Polską Spółkę Gazownictwa podczas XXVI konferencji GAZTERM. W wydarzeniu wziął udział m.in. Jakub Kowalski, członek zarządu ds. operacyjnych PSG.

Dyskusja podczas panelu poświęcona była m.in. poprawie bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju i umożliwieniu uzyskania celów unijnych w zakresie dekarbonizacji. Biometan stanowi bowiem alternatywne i odnawialne źródło energii, które może pomóc w zróżnicowaniu polskiego mixu energetycznego.

– Jako Polska Spółka Gazownictwa jesteśmy gotowi, żeby naszymi sieciami popłynął biometan i od pewnego czasu głośno o tym mówimy. Natomiast w celu pełnego wykorzystania potencjału biometanu, konieczne jest stworzenie odpowiednich ram prawnych, które pozwolą nam zaproponować lepsze warunki dla tworzących się biometanowni. Obecnie funkcjonujące przepisy nie dają nam takiej elastyczności, jaka byłaby potrzebna, aby móc dawać warunki przyłączeniowe, które byłby korzystne i oczekiwane przez biometanownie. W efekcie tego, mimo że Polska Spółka Gazownictwa wydała do tej pory ponad 140 warunków przyłączenia podmiotów chcących produkować biogaz lub biometan, to żaden z nich nie został jeszcze przyłączony do sieci dystrybucyjnej PSG – powiedział Jakub Kowalski, członek zarządu ds. operacyjnych Polskiej Spółki Gazownictwa.

Polska posiada wysoki potencjał w zakresie produkcji biometanu, ze względu na dużą dostępność substratów do jego wytwarzania. Rozwój tego rynku jest także ogromną szansą dla sektora rolniczego w Polsce, który może generować dodatkowe dochody poprzez produkcję biometanu.

– Aby Polska Spółka Gazownictwa mogła przyłączyć wszystkie potencjalnie zainteresowane biogazownie mamy świadomość, że niezbędne są inwestycje w modernizację i rozbudowę sieci dystrybucyjnej. Mamy przygotowanych ponad 60 projektów. Konsultujemy je z Ministerstwem Klimatu i Środowiska i liczymy na to, że do spółce uda się pozyskać setki milionów euro z programu FEnIKS. Wszystko po to, abyśmy mogli modernizować naszą sieć dystrybucyjną, przede wszystkim z naciskiem na to, aby móc przyjmować biometan czy w przyszłości wodór – dodał członek zarządu ds. operacyjnych Polskiej Spółki Gazownictwa.