Zobacz, kto zbuduje Baltic Pipe. Liczy się czas i kompetencje

W najbliższych dniach należy oczekiwać, że Gaz-System ogłosi wybór wykonawcy podmorskiej części Baltic Pipe - dowiedział się nieoficjalnie portal WNP.PL. W naszym kraju nie ma firm specjalizujących się w takich inwestycjach. Gazociąg wybuduje więc spółka zagraniczna. Według naszych rozmówców być może będzie to Allseas Group. Ta sama, która budowała Nord Stream 2.

Mało firm do wyboru

Małe zaangażowanie się polskich firm w budowę gazociągu jest dość oczywiste. W naszym kraju nie ma bowiem tradycji budowy gazociągów podmorskich.- Polskie doświadczenie związane z budową gazociągów z dość oczywistego powodu związane jest z inwestycjami lądowymi. Oczywiście były wykonywane przekroczenia cieków wodnych, ale gazociągów na dnie morskim nie budowaliśmy - mówi nam dr inż. Grzegorz Ścieranka, projektant wielu gazociągów, wykładowca Politechniki Śląskiej.Podkreśla także, że wbrew pozorom w pewnych elementach budowa gazociągów na dnie morskim jest łatwiejsza niż na lądzie.- Po prostu ze względów formalno-prawnych budowa jest łatwiejsza, ze względów technologicznych trudniejsza - dodaje naukowiec.Kluczem w budowie gazociągów morskich jest bowiem spawanie rur, izolacja połączeń i posadowienie gazociągu na dnie.Samo łączenie odcinków rur odbywa się na pokładzie specjalnych statków lub barek instalacyjnych. Powstały dzięki temu gazociąg opuści się na dno morskie tak zwaną metodą "S-lay" (zatapiany odcinek gazociągu przybiera kształt litery S).W przypadku Baltic Pipe w większości gazociąg zostanie ułożony na dnie morza. Na obszarach płytszych, o głębokości mniejszej niż 20 m, planowane jest zakopanie go w dnie morskim. W miejscach krzyżowania się rurociągu z innymi gazociągami lub istniejącymi kablami dodatkowo zabezpieczą go materace betonowe lub materiał skalny.Nasz rozmówca podkreśla, że być może budowa Baltic Pipe mogłaby być dobrą okazją do uzyskania przez polskie firmy nowych kompetencji.- Oczywiście wymagałoby to znacznych inwestycji. Ale mówimy o bardzo specjalistycznej działalności, która jest potrzebna i wysokomarżowa - mówi nasz rozmówca.Przedstawiciel branży gazowniczej wskazuje na jeszcze jeden aspekt sprawy, jakim jest późniejsza kontrola gazociągu. - Być może powinniśmy się zastanowić nad nabyciem jeśli nie kompetencji budowlanych, to chociaż nadzorczych. W końcu wybudowany gazociąg będzie musiał być kontrolowany. Popyt na takie usługi wraz z coraz częstszymi wierceniami i poszukiwaniami węglowodorów na morzach rośnie - mówi nasz rozmówca.Kto może być potencjalnym budowniczym podmorskiej części Baltic Pipe? Gaz-System nie udziela w tej kwestii odpowiedzi. W grę wchodzi jednak stosunkowo niewiele firm.Chcący układać gazociąg do Danii muszą bowiem posiadać nie tylko kompetencje i sprzęt, ale także... czas.Należy pamiętać, że rozruch gazociągu i jego oddanie do użytku musi nastąpić w 2022 roku. Wtedy bowiem kończy się kontrakt z Gazpromem. Baltic Pipe ma nam pozwolić na odejście od gazu z Rosji, co poprawi nasze bezpieczeństwo energetyczne.Jako wykonawcy gazowego połączenia z Danią w grę wydają się wchodzić tylko potentaci. Jednym z nich może być szwajcarski Allseas. Koncern ten jest jedną z najbardziej znanych marek w budownictwie podmorskich gazociągów. Układał m.in. rury przy budowie - niedokończonej - Nord Stream 2. Statek Szwajcarów Pioneering Spirit wraz z jednostką Audacia wybudowały Turkish Stream również dla Gazpromu. Koncern buduje także liczne gazociągi na Morzu Północnym i w rejonie Zatoki Meksykańskiej.Innym potencjalnym budowniczym może być włoski koncern Saipem, który w naszym kraju znany jest z budowy gazoportu w Świnoujściu. Jest także kilka mniej znanych firm w Wielkiej Brytanii, USA i Holandii.Nasi rozmówcy z branży gazowej uważają jednak, że wybór innego oferenta niż Saipem lub Allseas byłby sporą niespodzianką.Gazociąg Baltic Pipe ma połączyć Polskę z Danią i dalej z Norwegią. Rocznie rurociąg ten ma przesyłać do 10 mld m3 gazu ziemnego.