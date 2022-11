Zostań ambasadorem Wirtualnego Muzeum Gazownictwa

Wirtualne Muzeum Gazownictwa (WMG) rusza z pilotażowym programem popularyzującym wiedzę o gazownictwie. Inicjatywa jest skierowana do młodzieży z klas VII-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z województw: dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego i śląskiego. Zgłaszać się można do 24 listopada.

Celem akcji jest zainteresowanie młodych osób nie tylko przeszłością, ale także teraźniejszością i przyszłością gazownictwa i gazu ziemnego. Konkurs będzie składać się z dwóch etapów. W pierwszym Polska Spółka Gazownictwa, mecenas Wirtualnego Muzeum Gazownictwa, spośród wszystkich zgłoszeń wybierze czterech ambasadorów, którzy w drugiej części akcji – pod czujnym okiem ekspertów – wcielą się w rolę influencerów.

– Głównym zadaniem naszych ambasadorów będzie publikowanie w swoich kanałach social media przez 14 dni angażujących i ciekawych treści związanych z działalnością Wirtualnego Muzeum Gazownictwa. Jestem przekonany, że dzięki kampanii opartej na połączeniu zabawy z nowoczesną formą przekazu, uda nam się zainteresować młodsze pokolenie wiedzą na temat gazu ziemnego – powiedział Robert Więckowski, prezes zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa.

Najciekawsze posty udostępniane będą na profilach społecznościowych Wirtualnego Muzeum Gazownictwa. Dodatkowo każdy z ambasadorów będzie musiał stworzyć tekst lub prezentację dotyczącą jego autorskich pomysłów na zwiększenie zainteresowania muzeum wśród młodzieży szkolnej.

Na uczniów czekają atrakcyjne nagrody

Nagrodą główną dla najlepszego i najbardziej kreatywnego młodego ambasadora jest tablet. Zostanie on wręczony w trakcie finału akcji, który odbędzie się 16 grudnia w Muzeum Gazownictwa w Paczkowie. W ramach specjalnie zorganizowanej wycieczki, na którą ambasadorzy Wirtualnego Muzeum Gazownictwa będą mogli zaprosić także swoje klasy, uczestnicy zwiedzą jeden z najlepszych, tegorocznych produktów turystycznych Opolszczyzny, a także wezmą udział w niezwykłych warsztatach chemiczno-fizycznych. W ich trakcie poznają tajniki tych dwóch nauk, a pod okiem instruktora samodzielnie wykonają eksperymenty chemiczne.

Jak zostać ambasadorem Wirtualnego Muzeum Gazownictwa?

Aby zostać szkolnym ambasadorem WMG, należy przesłać zgłoszenie, w którym uczeń w kilku zdaniach napisze o swoich zainteresowaniach, o tym z jakich mediów społecznościowych najbardziej lubi korzystać i gdzie chciałby publikować swoje posty, a także uzasadni, dlaczego to właśnie on będzie najlepszym ambasadorem Wirtualnego Muzeum Gazownictwa.

Formularz zgłoszeniowy i szczegóły akcji dostępne są na stronie Wirtualnego Muzeum Gazownictwa:

https://wmgaz.pl/o-projekcie/zostan-ambasadorem-wirtualnego-muzeum-gazownictwa

oraz profilu WMG na Facebooku:

https://www.facebook.com/wirtualnemuzeumgazownictwa/

Na zgłoszenia czekamy do 24 listopada.

***

Wirtualne Muzeum Gazownictwa to strona internetowa będąca platformą wiedzy o historii, teraźniejszości i przyszłości gazownictwa i gazu ziemnego. Celem projektu jest popularyzacja wiedzy o gazownictwie, a także digitalizacja zasobów związanych z historią gazownictwa. Strona adresowana jest do osób zainteresowanych gazownictwem, pasjonatów inżynierii czy techniki oraz uczniów i nauczycieli. Projekt powstał we współpracy z Muzeum Gazownictwa w Paczkowie, a jego mecenasem jest Polska Spółka Gazownictwa.

Więcej o WMG

https://wmgaz.pl/

Wirtualne Muzeum Gazownictwa w mediach społecznościowych:

https://www.instagram.com/wirtualnemuzeumgazownictwa/

https://www.facebook.com/wirtualnemuzeumgazownictwa/