Zrobiliśmy milowy krok dla stabilizacji rynku gazu w Europie

PKN Orlen zawarł umowę z amerykańską firmą Sempra Infrastructure na dostarczanie do Polski 1 mln ton LNG rocznie, co odpowiada blisko 6 proc. polskiego zapotrzebowania na gaz.

Jak mówi główny ekonomista Pracodawców RP, umowa z amerykańskim koncernem to szansa na stabilizację energetyczną nie tylko Polski i krajów europejskich, ale także mniejszych lokalnych biznesów.

Strategiczne decyzje podejmowane przez PKN Orlen podejmowane na przestrzeni ubiegłych lat to milowy krok w kierunku zapewnienia Polakom światowych gigantów w roli partnerów biznesowych - uważa Kamil Sobolewski.

- Wierzę, że to porozumienie to milowy krok w kierunku ustabilizowania sytuacji na rynku europejskim, która prawie roku temu została silnie zachwiana w wyniku szeroko zakrojonej, rosyjskiej agresji - mówi.

Przypomina, że po ubiegłorocznym ograniczeniu importu rosyjskiego gazu do 30 proc., ambicją polskiego koncernu jest ograniczenie go do poziomu zaledwie 10 proc. Przyznaje, że jest zwolennikiem takiej polityki, zauważa bowiem, że nawet zakończenie konfliktu zbrojnego w Ukrainie nie zagwarantuje Europie powrotu do stanu względnej równowagi w obszarze płynności dostaw z Rosji.

- Konflikt na wchodzie pokazał, że potrafimy wyjątkowo szybko dostosowywać się do nowej rzeczywistości. Polscy decydenci błyskawicznie podejmowali decyzje o nakładaniu na Rosję kolejnych ograniczeń, a także sukcesywnie wprowadzali kolejne fazy embarga i poszukiwali alternatywnych źródeł dostaw surowców. Uniezależnienie się od państwa Putina to dzisiaj kwestia kluczowa, bowiem nikt z nas nie wie, kiedy i kogo w następnej kolejności, jeśli tylko będzie miała taką możliwość, zaatakuje Rosja - podkreśla Kamil Sobolewski.

Umowa Orlenu z Amerykanami: gwarancja stałych dostaw dużej ilości LNG przez co najmniej 20 lat

Podpisanie umowy PKN Orlen z grupą Sempra to jego zdaniem gwarancja m.in. stałych dostaw dużej ilości LNG przez co najmniej dwadzieścia lat. Kamil Sobolewski podkreśla, że chociaż dostawy gazu nie ruszą od razu, pierwszy transport dotrze do nas w 2027 roku, na tej współpracy skorzystają wszyscy.

- Źródła te zasilą bowiem nie tylko największe krajowe spółki, ale także mniejsze biznesy, które nie mogą sobie pozwolić na indywidualne, strategiczne planowanie dostaw surowców, tym samym będąc całkowicie zależnymi od polskich zasobów energetycznych. Należy jednak podkreślić, że bardzo dużo w kwestii przyszłości tej międzynarodowej współpracy zależy od stabilności strategicznej Stanów Zjednoczonych - twierdzi Kamil Sobolewski.

- Jeszcze nie tak dawno, były już prezydent USA chciał wyprowadzić swoje mocarstwo z NATO. Dzisiaj, Joe Biden zapewnia o bezwarunkowym wsparciu i solidarności z krajami europejskimi. Pozostaje mi mieć nadzieję, że taka polityka przyświeca również Republikanom, którzy być może, w przyszłości przejmą stery nad amerykańską gospodarką - dodaje ekonomista.

Szansa na powstanie naprawdę olbrzymiego koncernu na skalę światową

Chociaż od strategicznych decyzji Orlenu wspierających budowę multienergetycznego koncernu mijają kolejne tygodnie, wciąż wielu ekspertów zastanawia się, czemu właściwie miały służyć ruchy postrzegane jako kroki jedynie w kierunku monopolizacji i budowania przez Spółkę potęgi finansowej. Kamil Sobolewski zauważa, że potrójna fuzja Orlen-Lotos-PGNiG to przede wszystkim szansa na powstanie naprawdę olbrzymiego koncernu na skalę światową.

- Dzięki temu, PKN Orlen sukcesywnie umacnia swoją pozycję na rynku energetycznym i może pozwalać sobie na negocjowanie takich intratnych, jak z amerykańską grupą Sempra, kontraktów zapewniających stabilizacje w całej Europie - podsumowuje.

PKN Orlen i Sempra Infrastructure z USA zawarły w długoterminowy kontrakt na dostawy do Polski LNG w ilości 1 mln ton rocznie przez 20 lat od 2027 r. Według Daniela Obajtka, prezesa PKN Orlen, kontrakt z Sempra Infrastructure to istotny element bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu.