Zwiększają bezpieczeństwo gazowej infrastruktury energetycznej

W obliczu zaostrzających się ataków hybrydowych Rosji na ukraińskie instalacje i obiekty energetyczne, Gaz-System we współpracy z polskimi służbami wdraża kompleksowe rozwiązania służące ochronie infrastruktury przesyłowej gazu ziemnego.

W lipcu br. Gaz-System podpisał z Dowódcą WOT porozumienie o współpracy i szkoleniu obronnym pracowników spółki.

W sierpniu Gaz-System oraz Komendant Główny Straży Granicznej podpisali porozumienie o współpracy przy wybudowaniu w sąsiedztwie Terminalu LNG w Świnoujściu budynku zaplecza i nabrzeża dla pływających jednostek Straży Granicznej.

Dokument podpisany z KG SG ma na celu podjęcie wspólnych działań i podział odpowiedzialności przy wzmocnieniu ochrony obiektów portowych oraz strategicznej infrastruktury gazowej w tym rejonie, ze szczególnym uwzględnieniem gazoportu.

Porozumienie wpisuje się w zapisy nowelizacji ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich oraz niektórych innych ustaw.

Podpisanie przez spółkę porozumień z Wojskami Obrony Terytorialnej oraz Strażą Graniczną to tylko niektóre z wielu działań dla wzmocnienia bezpieczeństwa systemu gazowego Polski.

- Rząd podejmuje szereg działań, aby chronić krytyczną infrastrukturę energetyczną w celu zapewnienia stabilności funkcjonowania polskiej gospodarki i codziennego bezpieczeństwa polskich rodzin - powiedziała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

- Trwająca niemal półtora roku wojna za naszą wschodnią granicą nie może nam spowszednieć, szczególnie w kontekście aktywności inspirowanych przez Rosję formacji zbrojnych na terenie Białorusi. Dlatego budujemy świadomość wśród cywilów, w tym pracowników państwowych spółek energetycznych przez ich współpracę z WOT - zaznaczyła.

Zwiększamy także środki ochrony ważnych obiektów energetycznych

- Zwiększamy także środki ochrony ważnych obiektów energetycznych, takich jak gazoport w Świnoujściu, w ścisłej współpracy ze Strażą Graniczną - podkreśliła Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. - Chcę, aby takie porozumienia jak Gaz-System podpisały wszystkie nadzorowane przeze mnie spółki zarządzające strategiczną infrastrukturą energetyczną. Nie zwalniamy tempa i reagujemy z wyprzedzeniem na potencjalne zagrożenia.

- Podkreślam, że jesteśmy świadomi konsekwencji, jakie dotykają mieszkańców z powodu wprowadzonych zwiększonych środków bezpieczeństwa i ograniczeń w strefie wokół Terminalu w Świnoujściu - wskazała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. - Priorytetem było zorganizowanie rozwiązań zastępczych, choćby takich jak plaża w Przytorze, które zrekompensują lokalnej społeczności Prawobrzeża te uciążliwości. Dlatego zaproponowaliśmy szereg darmowych aktywności na plaży jak warsztaty dla rodzin, sprzęt sportowy, dmuchańce czy strefa odpoczynku - dodała.

We wszystkich działaniach harmonizować interesy spółki z potrzebami społeczności lokalnych

- Współpraca ze Strażą Graniczną, jak i z WOT jest ważna nie tylko w kontekście obrony gazowych obiektów przesyłowych, ale także w ujęciu operacyjnym - zaznaczył Andrzej Kensbok, wiceprezes Gaz-System. - Korzystając ze wsparcia profesjonalnych formacji i sprzętu chcemy zwiększać wśród pracowników świadomość związanych z wojną za naszymi wschodnimi granicami zagrożeń i chcemy być przygotowani na wrogie działania prowadzone z ukrycia. Dodatkową korzyścią ze współpracy z polskim wojskiem jest możliwość zwiększania kompetencji obronnych naszej załogi dla bezpieczeństwa infrastruktury i najbliższego otoczenia - podkreślił Andrzej Kensbok.

- Ważne jest dla nas, aby we wszystkich działaniach harmonizować interesy spółki z potrzebami społeczności lokalnych - zaznaczył Kensbok. - Świadczą o tym działania spółki na rzecz mieszkańców Świnoujścia. Dlatego m.in. wybudowaliśmy drogę do alternatywnej plaży w Przytorze, zorganizowaliśmy i sfinansowaliśmy komunikację autobusową z Warszowa do Podziemnego Miasta oraz liczne atrakcje dla plażowiczów we współpracy z OSIR „Wyspiarz". Poza tym co roku płacimy ponad 40 mln podatku do kasy Świnoujścia, które można przeznaczyć na lokalne inwestycje - dodał Kensbok.

W lipcu br. Gaz-System podpisał z Dowódcą WOT porozumienie o współpracy i szkoleniu obronnym pracowników spółki. Natomiast w sierpniu Gaz-System oraz Komendant Główny Straży Granicznej podpisali porozumienie o współpracy przy wybudowaniu w sąsiedztwie Terminalu LNG w Świnoujściu budynku zaplecza i nabrzeża dla pływających jednostek Straży Granicznej.

Dokument podpisany z KG SG ma na celu podjęcie wspólnych działań i podział odpowiedzialności przy wzmocnieniu ochrony obiektów portowych oraz strategicznej infrastruktury gazowej w tym rejonie, ze szczególnym uwzględnieniem gazoportu.

Porozumienie wpisuje się w zapisy nowelizacji ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich oraz niektórych innych ustaw

Porozumienie wpisuje się w zapisy nowelizacji ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich oraz niektórych innych ustaw. Jej przepisy przewidują m.in. wybudowanie na terenie portu morskiego w Świnoujściu zaplecza administracyjno-technicznego dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza w Gdańsku wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, w tym odrębnego nabrzeża dla postoju pływających jednostek straży.

Porozumienie uwzględnia: wzmocnienie ochrony i podniesienie poziomu bezpieczeństwa strategicznej infrastruktury przesyłowej gazu ziemnego, która jest własnością Gaz-System i znajduje się w zasięgu terytorialnym jednostek organizacyjnych Straży Granicznej; wymianę informacji wpływających na bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Uwzględnia także działania na rzecz utworzenia miejsca stałego bazowania dla jednostek pływających Straży Granicznej w rejonie basenu portowego Terminalu LNG w Świnoujściu oraz wspólne podnoszenia kwalifikacji w obszarze obronności.

Inwestorem odpowiedzialnym za przygotowanie i realizację obiektów budowlanych przeznaczonych dla Straży Granicznej jest spółka Gaz-System. Powstała infrastruktura po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie zostanie przekazana Straży Granicznej na potrzeby realizacji ustawowych zadań Straży, w tym zadań określonych w Porozumieniu o współpracy.