120 tys. zł odprawy dla górnika na rękę to wysokie ryzyko dla rządu

Import węgla spowoduje, że wprawdzie kupimy do Polski węgiel, którego w świecie wydobywa się coraz więcej, ale poprzez wysokie ceny energii, będziemy utrzymywali kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy w górnictwach innych państw. Z tego też powodu spodziewam się, że któryś z następnych rządów sporządzi inną kalkulację odchodzenia od węgla. Bardziej opartą o suwerenność energetyczną kraju. I wtedy będzie zmuszony sięgnąć po możliwości zwiększenia wydobycia węgla w Polsce - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

Będziemy importować węgiel i utrzymywać kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy w górnictwach innych państw

- Ponadto od lat mamy w górnictwie do czynienia z właściwie nieistniejącym zjawiskiem uzupełniania zatrudnienia w kopalniach o ludzi posiadających stosowne kwalifikacje zawodowe - zaznacza Jerzy Markowski. - Wszystkim się bowiem wydaje, że praca pod ziemią jest tak prosta i prymitywna, że może ją wykonywać każdy. Byle był tylko jako-tako zdrowy. A zatem wyprowadzi się w ten sposób z kopalń sporo ludzi o wysokim poziomie kompetencji, bardzo użytecznych technologicznie oraz o ugruntowanych nawykach w zakresie bezpieczeństwa pracy pod ziemią - dodaje Markowski.Jednocześnie odnosi się do terminów i założeń zapisanych w Polityce energetycznej Polski do 2040 roku.- Uważam, że harmonogram odchodzenia od węgla, założony w Polityce energetycznej Polski do 2040 roku, jest absolutnie przeszacowany - zaznacza Jerzy Markowski. - Jeżeli bowiem w takim tempie będzie redukowany dostęp do polskiego węgla, to nie powstanie w tym czasie substytut dla energetyki węglowej. A import węgla spowoduje, że wprawdzie kupimy do Polski węgiel, którego w świecie wydobywa się coraz więcej, ale poprzez wysokie ceny energii, będziemy utrzymywali kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy w górnictwach innych państw.Z tego też powodu spodziewam się, że któryś z następnych rządów sporządzi inną kalkulację odchodzenia od węgla. Bardziej opartą o suwerenność energetyczną kraju. I wtedy będzie zmuszony sięgnąć po możliwości zwiększenia wydobycia węgla w Polsce. Moim zdaniem nastąpi to za około 4-5 lat - dodaje Markowski.I przestrzega, że wtedy też okaże się, że zwiększanie wydobycia nie będzie jednak możliwe na skutek zaniechań inwestycyjnych.- Zatem trzeba będzie sięgać po najprostsze rezerwy, jak wydłużenie efektywnego czasu pracy w kopalniach, co już wielokrotnie w górnictwie przerabialiśmy - mówi Jerzy Markowski. - Nawet jeżeli będziemy mieli jeszcze nowocześniejsze technologie wydobycia węgla, to zawsze pozostanie problem: kto to zrobi. Z tego też powodu uważam, że do zasad udzielania tych jednorazowych odpraw dla górników - jeżeli już będą musiały zostać one wprowadzone - nie należy wpisywać warunku zakazu powrotu do pracy w kopalniach - zaznacza Markowski.I wskazuje, że ostatnie dni przyniosły nam bardzo cenne doświadczenie, które od lat praktykowane jest w polskich kopalniach.- Ale tym razem dotyczy to kopalni Bolesław Śmiały, należącej do Polskiej Grupy Górniczej, gdzie ekonomia wymusiła pięć zmian wydobywczych w ścianie. Rozwiązanie jest doskonałe, tylko trzeba pamiętać, że potrzebuje o sto procent więcej załogi w jednej ścianie niż dotychczas dwie, albo trzy zmiany wydobywcze - podkreśla Markowski. - Doszliśmy zatem do paradoksu, że pozbawiamy się szans na wyższą efektywność ekonomiczną wydobycia węgla poprzez gwałtowną redukcję zatrudnienia w górnictwie. Już nie wiem, jak mam to tłumaczyć, że to nie górnicy są winni temu, że wydobywają węgiel - podsumowuje Jerzy Markowski.