20-lecie katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu

Katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) monitorujący m.in. sytuację ekonomiczną polskiego górnictwa węgla kamiennego i brunatnego, obchodzi jubileusz 20-lecia.

Agencja jest skarbnicą szczegółowej wiedzy o procesach restrukturyzacji górnictwa.

Oprócz Katowic, Agencja Rozwoju Przemysłu, zarządzająca m.in. specjalnymi strefami ekonomicznymi, ma oddziały w Tarnobrzegu, Mielcu i Wrocławiu. Odział katowicki jest specyficzny, ponieważ jego historia i działalność są nierozerwalnie związane z górnictwem węglowym.

Już w pierwszych latach działania (2004-2007) oddział uczestniczył w przygotowaniu strategicznych dokumentów związanych z górnictwem węgla kamiennego i brał udział w pracach legislacyjnych w tym zakresie. Katowiccy eksperci ARP współtworzyli projekty dokumentów, niezbędnych do notyfikowania ówczesnej pomocy publicznej dla polskiego sektora węglowego przez Komisję Europejską.

Od 20 lat oddział monitoruje procesy restrukturyzacji sektora węgla kamiennego

Gromadzi i przetwarza dane statystyczne dotyczące węgla: kamiennego i brunatnego. Od września 2014 r. zebrane dane są prezentowane w portalu internetowym polskirynekwegla.pl. Na zlecenie resortu aktywów państwowych katowicka ARP analizuje pozyskane dane i opracowuje cykliczne raporty o sytuacji górnictwa.

"Od 2011 roku katowicki oddział ARP zgromadził 300 GB danych, a systemy informatyczne zapewniają najwyższy standard bezpieczeństwa danych" - poinformowała w komunikacie Agencja, która także prowadzi portal, umożliwiający spółkom węglowym elektroniczne składanie sprawozdań.

Ważnym zadaniem katowickiego oddziału ARP jest przygotowanie i publikacja indeksów, obrazujących ceny polskiego węgla dla energetyki i ciepłownictwa. Polski Indeks Rynku Węgla Energetycznego (Polish Steam Coal Market Index) tworzą dwa wskaźniki cen: wzorcowego węgla energetycznego produkowanego przez krajowych producentów i sprzedawanego na krajowym rynku energetycznym (Indeks PSCMI 1) oraz na krajowym rynku ciepła (Indeks PSCMI 2).

Katowicki oddział ARP co miesiąc wylicza też i publikuje tzw. cenę referencyjną, niezbędną do ustalenia wysokości dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych kopalń. Ponadto Agencja kontroluje prawidłowość wydawania budżetowych środków na likwidację kopalń czy naprawę szkód górniczych - chodzi nie tylko o kopalnie węgla, ale też soli, siarki oraz rud cynku i ołowiu.

Ponad rok temu oddział uruchomił portal wodorowy h2poland.eu, poświęcony gospodarce wodorowej, zaś przed kilkoma miesiącami dyrektor katowickiego oddziału ARP Mirosław Skibski został prezesem Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej.