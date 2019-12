2020 dla górnictwa oznacza czas wyzwań. Poprzeczka idzie w górę

Rok 2019 nie był najgorszy dla polskich spółek z sektora górniczego czy energetycznego. Dobrze będą go też wspominać w KGHM-ie. Na pierwszy plan w roku 2019 zdecydowanie wysuwały się inwestycje. W przypadku spółek węglowych mają się one przełożyć na ustabilizowanie wydobycia w kolejnych latach. Adam Gawęda, wiceminister aktywów państwowych, wskazuje, że jednym z celów w górnictwie jest poprawa efektywności i wydajności. Ma również dojść do zmian w systemach górniczych wynagrodzeń.

Rok 2020 zapowiada się jako rok wielkich wyzwań i znaczących inwestycji.

Polskie przedsiębiorstwa - planując dalszy rozwój i dalszą ekspansję - muszą uwzględniać realia unijnej polityki klimatycznej.

W znaczącej mierze to właśnie ona będzie determinować ich kolejne ruchy biznesowe.