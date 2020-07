28 nowych zakażeń w JSW, w PGG – bez zmian

Do 3951 wzrosła liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem wśród pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), to o 28 więcej niż dobę wcześniej. Do poniedziałku już 2530 zakażonych pokonało infekcję – podała spółka.

Nie zmieniła się od niedzieli liczba wykrytych zakażeń w Polskiej Grupie Górniczej (PGG), gdzie SARS-Cov-2 potwierdzono u 1914 osób. Także w PGG zdecydowana większość zakażonych już wyzdrowiała.

W JSW odnotowano najwięcej zakażeń w górnictwie. Choć w miniony weekend liczba osób z potwierdzonym koronawirusem utrzymywała się na poziomie 3923, według poniedziałkowych danych minionej doby wykryto 28 nowych przypadków, chodzi o 24 górników z kopalni Borynia i 4 z Budryka.

Najwięcej przypadków SARS-CoV-2 wykryto w kopalniach Pniówek (1603), Zofiówka (1180) i Borynia (472). W kopalni Jastrzębie-Bzie zostało zakażonych 387 osób, w Budryku 305, a w Szczygłowicach - 4. Jak przekazała w poniedziałek spółka, już 2530 pracowników to ozdrowieńcy - o 185 więcej niż w niedzielę.

Jak zaznaczają służby prasowe JSW, zarząd spółki przez cały czas prowadzi działania mające na celu udzielenie pomocy pracownikom i ich rodzinom w przetrwaniu pandemii i izolacji związanej z koniecznością pozostania w domu. Pracownicy kopalni Borynia-Zofiówka oraz kopalni Jastrzębie-Bzie, oczekujący na wymazobusy, mogą dzwonić na specjalnie dla nich stworzoną infolinię. Z takiej formy pomocy organizacyjnej skorzystało w ostatnich dniach ponad 500 osób.

W kopalni Budryk pracownicy, którzy podejrzewają u siebie zakażenie, mogą uzyskać informacje w dziale Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Wszyscy, którzy potrzebują wsparcia czy rozmowy, mogą skorzystać z pomocy psychologa, który dyżuruje od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 15. Z jego porad skorzystało już ponad 80 osób.

"Ponadto JSW wspiera kadrowo cztery okoliczne stacje sanitarno-epidemiologiczne, dzięki czemu szybciej udaje się pozyskać decyzję o zwolnieniu z izolacji i kwarantanny pracowników Spółki oraz wygenerować listę pracowników wraz z rodzinami, do których w możliwie najkrótszym czasie powinien dotrzeć wymazobus" - podała JSW.

W kopalni Knurów-Szczygłowice od 29 czerwca trwa normalny cykl produkcyjny. Kopalnia Budryk planuje powrót do normalnego cyklu produkcyjnego od 7 lipca. Bez zakłóceń pracują pozostałe kopalnie JSW.

W największej węglowej spółce - PGG - od niedzieli nie przybyło nowych zakażeń wynika z informacji przekazanej w poniedziałek przez rzecznika tej firmy Tomasza Głogowskiego. Od początku epidemii w PGG potwierdzono SARS-CoV-2 u 1914 osób, 1693 z nich już wyzdrowiały. 289 pracowników jest na kwarantannie. W spółce przeprowadzono ponad 50 tys. wymazów.

Wszystkie kopalnie PGG, które przed trzema tygodniami wstrzymały lub ograniczyły produkcję węgla z powodu pandemii, od poniedziałku wracają do normalnej pracy. Ograniczenie produkcji objęło 10 zakładów górniczych PGG: Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych, Piast w Bieruniu, Ziemowit w Lędzinach, Halemba i Pokój w Rudzie Śląskiej, Chwałowice w Rybniku, Marcel w Radlinie, Rydułtowy w Rydułtowach, Mysłowice-Wesoła w Mysłowicach oraz Wujek w Katowicach.

W środę władze spółki Węglokoks Kraj, w której jedynej kopalni Bobrek-Piekary od początku epidemii uległo zakażeniom 590 osób podały, że wyzdrowieli już wszyscy jej pracownicy.

Według ostatnich danych sanepidu, z niedzieli, w woj. śląskim - gdzie odnotowano najwięcej w kraju zakażeń - SARS-CoV-2 wykryto u 13 263 osób, 341 z nich zmarło. Wyzdrowiało dotychczas 8544 zakażonych.