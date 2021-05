50 euro za tonę CO2, czyli płać i płacz

50 euro za tonę - to kwota, jaką trzeba płacić za uprawnienia do emisji CO2. Historyczny rekord padł we wtorek. Tak wyśrubowane ceny mają wymusić coraz szybsze przechodzenie na czystsze paliwa w energetyce.

Jak mówią analitycy, nic nie wskazuje na to, żeby ten trend miał się zmienić.

Szczególnie, że kraje unijne zobowiązały się do nowego celu redukcji emisji CO2 na poziomie 55 proc.

Od początku tego roku ceny praw do emisji CO2 wzrosły o ponad 50 procent.

To pochodna świadomej polityki UE