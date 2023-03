500 mln ton polskiego węgla czeka na wydobycie. Niemcy nie mają oporów

Z kampanią wyborczą wraca temat Złoczewa. Branża górnicza przekonuje, że inwestycja może zapobiec wyrwie w systemie, której nie będzie jak załatać. W tym czasie Niemcy uruchamiają nowe odkrywki węgla brunatnego, chcąc zabezpieczyć sobie stabilne dostawy energii.

Jeżeli nie będzie nowej odkrywki w postaci Złoczewa, to bełchatowska elektrownia - produkująca 20 proc. energii elektrycznej w Polsce - za 7-8 lat stanie.

W środowisku górniczym wskazują, że jeśli chcemy utrzymać niskie ceny energii, to trzeba wpisać inwestycję Złoczew do Polityki Energetycznej Polski 2040.

Bez tego w systemie pojawi się wyrwa niezwykle trudna do załatania.

- Walka o Złoczew trwa. Oczywiście pojawiają się opinie, że to ryzykowna inwestycja. Jednak przy takim podejściu to niczego się w Polsce nie zrobi - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Bogumił Tyszkiewicz, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego z siedzibą we Wrocławiu.

W środowisku górniczym podkreśla się, że są u nas fachowcy od tej problematyki, jednak rząd rozmawia tylko z tymi, którzy mają unijną optykę, gdzie stawia się na dekarbonizację.

Agresja Rosji na Ukrainę zmieniła uwarunkowania gospodarcze w Europie

Po napaści Rosji na Ukrainę zmieniły się uwarunkowania gospodarcze w Europie, co jest zwłaszcza widoczne w dziedzinie surowców energetycznych. Wiadomo, że jeżeli nie wytworzymy u nas energii z węgla, to musimy wytworzyć ją dzięki alternatywnym źródłom. Jednak ich nie mamy, a uruchomienie w Polsce bloków jądrowych to odległa i w dalszym ciągu niepewna perspektywa.

Do tempa wprowadzania nowych źródeł wytwarzania musi być dostosowany program wycofywania z eksploatacji bloków węglowych. Tak, aby pozostały one w potencjale i na czas konieczny dla zabezpieczenia systemu elektroenergetycznego w niezbędną moc gwarantowaną i sterowalną.

Wiadomo, że węgiel brunatny jest znaczącym surowcem dla naszych zachodnich sąsiadów. Według wstępnych wyników opublikowanych 9 marca przez Federalny Urząd Statystyczny (Destatis) węgiel był najważniejszym surowcem do produkcji energii elektrycznej w Niemczech w 2022 roku. Około jedna trzecia energii elektrycznej wytwarzanej w Niemczech pochodziła z elektrowni węglowych. Produkcja energii elektrycznej z węgla wzrosła o 8,4 proc. rok do roku.

U nas od dłuższego czasu wskazuje się na potrzebę inwestycji w odkrywkę Złoczew

Węgiel brunatny to surowiec, który wydobywa się w Niemczech w olbrzymich ilościach, to około 140 mln ton rocznie. A realia kryzysu energetycznego tylko pokazały, jak istotny jest to surowiec. Węgiel brunatny to surowiec energetyczny niezwykle ważny dla Niemiec, stosunkowo łatwy i tani w wydobyciu. U nas od dłuższego czasu wskazuje się na potrzebę inwestycji w odkrywkę Złoczew.

- Nie zgadzamy się na dalszą likwidację polskiego górnictwa węgla brunatnego i kamiennego. Domagamy się realnych inwestycji państwa w ten sektor. To gwarantuje nam bezpieczeństwo energetyczne i tańszy prąd - apelował 13 marca 2023 roku minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Solidarna Polska domaga się realizacji inwestycji w odkrywkę Złoczew.

Zresztą nie tylko ona. Pod koniec października 2022 roku w piśmie do Ministerstwa Aktywów Państwowych związkowcy z Solidarności domagali się wprowadzenia w życie specustawy pozwalającej na budowę odkrywki Złoczew.

Janusz Kowalski, wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a wcześniej sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, zapowiedział niedawno walkę o Złoczew. Wskazał, że jeżeli nie będzie nowej odkrywki, to bełchatowska elektrownia - produkująca 20 proc. energii elektrycznej w Polsce - za 7-8 lat stanie.

- Złoczew to jest interes Polski. Jeśli chcemy utrzymać niskie ceny energii, trzeba wpisać inwestycję Złoczew do Polityki Energetycznej Polski 2040, co dla regionu jest fundamentalne. Zrobimy wszystko, aby w tym roku ta inwestycja się rozpoczęła - zaznaczył Janusz Kowalski. Jego zdaniem nie można zamknąć do 2036 roku Elektrowni Bełchatów, dostarczającej nam 20 proc. energii. Dlatego niezbędna jest inwestycja w odkrywkę węgla brunatnego Złoczew.

Także Adam Olejnik, przewodniczący związku zawodowego MZZ Odkrywka w KWB Bełchatów, wskazuje, że to już praktycznie ostatni dzwonek na uzyskanie koncesji dla Złoczewa.

- Nie ma bardziej bezpiecznego paliwa energetycznego niż węgiel. To najtańszy surowiec, który można wydobywać niedaleko Bełchatowa. Zabezpieczy on na 30 lat elektrownię i miejsca pracy, ale także bezpieczeństwo energetyczne - podkreśla Adam Olejnik. - Apeluję do rządu: to ostatni moment, byśmy uruchomili węgiel brunatny oraz kamienny - dodaje.

Wskazuje przy tym, że Niemcy uruchamiają nowe odkrywki. Problem z tym, jak załatać wyrwę w węglu brunatnym dostrzega też Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

- Patrzmy na bilans energetyczny kraju, na bilans surowcowy - podkreśla Jerzy Markowski.

- Prawie 30 proc. energii pochodzi z węgla brunatnego, który używany jest w dwóch elektrowniach. Turów - 8 proc. mocy zainstalowanej oraz Bełchatów - 22 proc. mocy zainstalowanej. Turów skończy się, bo taka jest koncesja, w 2044 roku, a udział Bełchatowa w roku 2030 mocno się zmniejszy. A co potem? W roku 2035 kończą się zasoby Bełchatowa. Niestety, milczy się o zasobach odkrywki Złoczew - irytuje się Jerzy Markowski.

Zdaniem Jerzego Markowskiego należy realizować inwestycję w tę odkrywkę.

- Tu wystarczy matematyka, żeby zrozumieć, że to jest niezbędne - zaznacza Jerzy Markowski. I wskazuje, że deficyt surowca w postaci węgla brunatnego może nas szybko wpędzić w kryzys energetyczny. Niestety, w Polsce jakby o tym zapomniano.

Obecna odkrywka Szczerców, na złożach której pracuje Elektrownia Bełchatów, niebawem się skończy

- Dochodzą nas słuchy, że w nowelizacji Polityki energetycznej Polski do 2040 roku skreślona ma być jako możliwa do realizacji inwestycja w odkrywkę Złoczew dla Elektrowni Bełchatów - mówi portalowi WNP.PL Bogusław Ziętek, przewodniczący związku zawodowego Sierpień 80.

- Jeżeli byłoby to prawdą, to oznaczałoby to kolejne wiarołomstwo ze strony rządu i świadczyłoby, że publicznie głoszone hasła o obronie polskiego przemysłu energetycznego i wydobywczego przed katastrofalną polityką UE są nic nie warte. Obecna odkrywka Szczerców, na złożach której pracuje Elektrownia Bełchatów, skończy się nie później niż w roku 2033. Jeżeli nie uruchomimy odkrywki Złoczew, to wówczas stracimy około 20 proc. mocy energetycznych wytwarzanych w Polsce - dodaje Ziętek.

Wskazuje przy tym, że oznaczać to będzie katastrofę rodzimego systemu energetycznego, bowiem do tego czasu nie zdołamy zapewnić realnej alternatywy.

- W nowelizowanej PEP 2040 muszą się znaleźć zapisy o traktowaniu węgla kamiennego oraz brunatnego jako paliwa przejściowego. A także zapis o inwestycji w Złoczew i wybrane pokłady węgla kamiennego - podkreśla Bogusław Ziętek. - Liczę na to, że w rządzie znajdą się siły, które twardo będą się upominać o te sprawy - podsumowuje Ziętek.

Zasoby złoża Złoczew szacowane są na około 500 mln ton węgla. Obecnie roczne wydobycie KWB Bełchatów z dwóch odkrywek jest na poziomie ok. 40 mln ton. Złoczew pozwoliłby więc na znaczne przedłużenie funkcjonowania bełchatowskiej elektrowni. Jednak nie brak opinii, że przeszkodą, być może nie do przeskoczenia w przypadku Złoczewa, są wysokie ceny za emisję CO2 i zaostrzająca się polityka klimatyczna Unii Europejskiej.