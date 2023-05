500 mln ton węgla czeka na wydobycie. Polska może pójść w ślady Niemiec

- Opieramy swoją energetykę na węglu jako paliwie przejściowym - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Marek Wesoły, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Perspektywy dla węgla jako paliwa należy rozpatrywać poprzez pryzmat agresji Rosji na Ukrainę

Wskazuje przy tym, że w przyszłości stabilną energię powinny nam dostarczyć bloki jądrowe, jednak ich wybudowanie to odległa perspektywa. Będą również rozwijane odnawialne źródła energii. W tym zakresie budować będziemy różnorodny miks energetyczny.

- Czyli nie tylko fotowoltaika i wiatraki, ale też biogazownie - tłumaczy Marek Wesoły. - One są dosyć stabilne, więc będą nam pozwalały stabilizować cały ten miks energetyczny - dodaje.

Według wiceministra Marka Wesołego perspektywy dla węgla jako paliwa należy też rozpatrywać poprzez pryzmat agresji Rosji na Ukrainę. Rzeczywistość węgla w Unii jest bowiem teraz zgoła odmienna niż dwa, trzy lata temu.

Zobacz cały wywiad z wiceministrem aktywów państwowych Markiem Wesołym:

Złoże Złoczew jako zabezpieczenie naszego bezpieczeństwa energetycznego

Pytamy również wiceministra Marka Wesołego o sektor węgla brunatnego i o to, czy będzie realizowana inwestycja w odkrywkę Złoczew.

- Za wcześnie, żeby przesądzać, choć w polityce energetycznej państwa, w jej aktualizacji, umieszczamy kierunek, w którym czynimy to złoże zabezpieczeniem naszego bezpieczeństwa energetycznego - podkreśla Marek Wesoły. - Oczywiście będziemy prowadzić analizy. Wydawałoby się, patrząc przez pryzmat tego, co robią Niemcy - którzy wygasili atom i odpalili nowe kopalnie węgla brunatnego - że to kierunek dość słuszny. My musimy oczywiście przeanalizować jego ekonomiczność, możliwości tego złoża. Ale ono jest w naszych zasobach i jeśli będzie taka potrzeba, to odpowiedzialny rząd - mając kłopoty z surowcem - sięgnie po to złoże - zaznacza Marek Wesoły.