500 mln ton węgla czeka w Polsce na wydobycie, a my zwlekamy

Zwolennicy uruchomienia odkrywki Złoczew podkreślają, że wystarczy matematyka, żeby zrozumieć, iż jest ono niezbędne.

Zasoby złoża Złoczew szacowane są na około 500 mln ton węgla.

Obecnie roczne wydobycie KWB Bełchatów z dwóch odkrywek jest na poziomie około 40 mln ton.

Złoczew umożliwiłby zatem przedłużenie działania bełchatowskiej elektrowni, która zapewnia około 20 proc. krajowej produkcji prądu.

Zachodzi pytanie, jak wypełnimy lukę po węglu brunatnym

- Zachodzi pytanie, jak wypełnimy lukę po węglu brunatnym, który fizycznie się kończy i ta luka w wytwarzaniu będzie bardzo duża - zauważył w rozmowie z portalem WNP.PL Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego.

- Zatem zachodzi pytanie o to, co się wydarzy w połowie lat trzydziestych. Jeżeli SMR-y (Small Modular Reactor - SMR), czyli małe modułowe reaktory jądrowe będą wchodzić, to jest to projekt, który robiony jest na styk. Nie chcę się już pastwić nad dużym projektem atomowym, natomiast wydaje mi się, ze SMR-y mają większą szansę, bowiem te procesy są w ich przypadku dużo prostsze - wskazał Roszkowski.

Zwolennicy uruchomienia odkrywki Złoczew podkreślają, że wystarczy matematyka, żeby zrozumieć, iż jest ono niezbędne.

- Złoże Bełchatów kończy się w roku 2026, a złoże Szczerców kończy się w roku 2034. I Elektrownia Bełchatów opalana węglem brunatnym pozostanie bez dostępu do surowca energetycznego - przestrzega w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

- A trzeba wiedzieć, że wyłączenie Elektrowni Bełchatów to jest ubytek 22 proc. energii elektrycznej produkowanej w Polsce. Jedyną alternatywą dla sczerpanych złóż Bełchatów i Szczerców jest złoże Złoczew, gdzie znajduje się ponad 500 mln ton węgla. W tym stanie rzeczy należy się zdobyć na specustawę, która pozwoli zrealizować budowę odkrywki Złoczew. To ostatni moment na to, żeby tę inicjatywę podjąć - podkreśla Markowski.

- Trzeba też pamiętać, że węgiel kamienny da się zaimportować z zagranicy - mówi Jerzy Markowski. - A węgla brunatnego nie da się przywieźć z zagranicy. On musi być używany tam, gdzie jest wydobywany - przypomina Markowski. Wskazuje przy tym, że w Niemczech wydobywa się i zużywa mnóstwo węgla brunatnego.

Zasoby złoża Złoczew szacowane są na około 500 mln ton węgla

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Odkrywka KWB Bełchatów wystosował na początku kwietnia 2023 roku oświadczenie. Wskazał w nim między innymi, że w związku z aktualizacją Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, powinno dojść do inwestycji w nowe złoża węgla brunatnego, a takim niewątpliwie jest złoże Złoczew.

Niedawno o to, czy będzie realizowana inwestycja w odkrywkę Złoczew, pytaliśmy Marka Wesołego, wiceministra aktywów państwowych.

- Za wcześnie, żeby przesądzać, choć w polityce energetycznej państwa, w jej aktualizacji, umieszczamy kierunek, w którym czynimy to złoże zabezpieczeniem naszego bezpieczeństwa energetycznego - wskazał Marek Wesoły.

- Oczywiście będziemy prowadzić analizy. Wydawałoby się, patrząc przez pryzmat tego, co robią Niemcy - którzy wygasili atom i odpalili nowe kopalnie węgla brunatnego - że to kierunek dość słuszny. My musimy oczywiście przeanalizować jego ekonomiczność, możliwości tego złoża. Ale ono jest w naszych zasobach i jeśli będzie taka potrzeba, to odpowiedzialny rząd - mając kłopoty z surowcem - sięgnie po to złoże - zaznaczył Marek Wesoły.

Zasoby złoża Złoczew szacowane są na około 500 mln ton węgla. Obecnie roczne wydobycie KWB Bełchatów z dwóch odkrywek jest na poziomie ok. 40 mln ton. Złoczew umożliwiłby zatem przedłużenie działania bełchatowskiej elektrowni, która zapewnia ok. 20 proc. krajowej produkcji prądu. Sceptycy wskazują, że przeszkodą są ceny za emisję CO2 oraz coraz bardziej restrykcyjna polityka klimatyczna UE.