76 nowych przypadków koronawirusa w kopalniach

76 nowych przypadków koronawirusa potwierdzono minionej doby wśród pracowników kopalń węgla kamiennego – łącznie z SARS-CoV-2 zmaga się obecnie 777 górników z Polskiej Grupy Górniczej (PGG), prywatnej kopalni Silesia oraz Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW).

Podobnie jak w poprzednich dniach, największy wzrost zachorowań - o 67 - zanotowano w poniedziałek kopalniach PGG, gdzie od początku epidemii zachorowały 2352 osoby - wyzdrowiało 80 proc., czyli 1900 osób. Nadal choruje - w większości bezobjawowo - 452 górników, a 634 osoby są w kwarantannie.

Największym obecnie ogniskiem koronawirusa w PGG jest kopalnia Bielszowice w Rudzie Śląskiej, gdzie w poniedziałek rozpoczęła się kolejna tura badań przesiewowych. Obejmujące ok. 1,4 tys. osób testy potrwają do środy. Do poniedziałku rano w kopalni odnotowano 284 przypadki zakażenia - o 43 więcej niż więcej niż raportowano w niedzielę.

W należącej do PGG kopalni Chwałowice w Rybniku odnotowano dotąd 78 zakażeń - o 14 więcej niż w niedzielę. W kopalni Marcel w Radlinie zakażonych jest 27 górników, a w Zakładzie Górniczych Robót Inwestycyjnych - 18.

W prywatnej kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie kolejną, obejmującą ok. 300 górników, turę badań przesiewowych zaplanowano na wtorek, wirusem SARS-CoV-2 zakaziło się dotąd 198 osób (wobec niedzieli wzrost o 4 przypadki), z których 31 wyzdrowiało. Nadal choruje 167 pracowników, a 125 przebywa w kwarantannie.

Od kilku tygodni stabilna jest sytuacja epidemiczna w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, gdzie do poniedziałku zakaziło się dotąd 4019 osób (wzrost o 5), a wyzdrowiało 3861 (ponad 96 proc.). 41 pracowników JSW jest nadal w kwarantannie. Choruje 158 osób.

Ogółem od początku epidemii do poniedziałku koronawirusem zaraziło się 6961 pracowników trzech górniczych spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa, z których 6351 wyzdrowiało (91,2 proc.). Dane te, oprócz JSW i PGG, obejmują także należącą do spółki Węglokoks Kraj kopalnię Bobrek, gdzie na początku lipca wyzdrowiało już wszystkich 590 zakażonych górników; nie obejmują natomiast prywatnej kopalni Silesia, gdzie zachorowało 198 osób, a wyzdrowiało 31.

Obecnie z Covid-19 zmaga się łącznie 777 górników: 452 w PGG, 158 w JSW i 167 w kopalni Silesia.

Według danych sanepidu, w woj. śląskim - gdzie odnotowano najwięcej w kraju zakażeń - do poniedziałku koronawirusa wykryto u 15 tys. 436 osób (w poniedziałek poinformowano o 150 nowych przypadkach zakażenia, nie tylko wśród górników), z których 384 zmarły. W regionie wyzdrowiało 13 tys. 190 osób, czyli ponad 85,4 proc. wszystkich zakażonych.