Abp Skworc: Górnicza praca domaga się dyscypliny i rozwagi

Niebezpieczeństwo górniczej pracy domaga się dyscypliny i rozwagi, przezorności i profesjonalizmu, a także wzmożonej troski o bezpieczeństwo - mówił w niedzielę, nawiązując do kwietniowych katastrof górniczych w kopalniach Pniówek i Zofiówka, metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.

W swoim tradycyjnym podczas pielgrzymki mężczyzn do Piekar Śląskich wystąpieniu społecznym abp Skworc szczególnie witał rodziny i bliskich ofiar kwietniowych katastrof górniczych w kopalniach Pniówek i Zofiówka. "Otulamy was naszą modlitwą i naszą miłością. Kochani, pragniemy okazać wam naszą bliskość, solidarność w bólu i oddać was w czułe ręce Maryi, matki pocieszenia" - zadeklarował.

Powitał też przedstawicieli pracowników i władz Jastrzębskiej Spółki Węglowej, a szczególnie górników kopalń Pniówek i Zofiówka oraz ratowników górniczych, dziękując za ich solidarne i heroiczne, gotowe do najwyższej ofiary działania.

"Tragicznie zmarłych górników i ratowników górniczych polecamy Bożemu miłosierdziu. Ich rodziny - obecne dzisiaj w tym domu Matki, na piekarskim wzgórzu: małżonki, dzieci oraz najbliższych prawie wszystkich ofiar, od początku, a dzisiaj mocno i intensywnie, otaczamy modlitwą, współczuciem i opieką. Modlimy się z wami i za was, abyście byli mocni wiarą; przekonani, że życie ludzkie zmienia się, ale się nie kończy; że ostatecznie będzie nowe niebo i nowa ziemia, której będziemy obywatelami, a Bóg otrze z oczu wszelką łzę; także te łzy, które dziś płyną po twarzy z waszych oczu" - mówił metropolita katowicki.

"Razem z obecnymi tu przedstawicielami dyrekcji kopalń JSW i innych i zarządu Spółki modlimy się za wszystkich poszkodowanych, poległych na miejscu pracy, za ich rodziny i za przebywających w szpitalu, i za służbę zdrowia, zwłaszcza za posługujących w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich" - dodał.

Podkreślił, że niebezpieczeństwo górniczej pracy "domaga się dyscypliny, rozwagi, przezorności i profesjonalizmu, przestrzegania przepisów BHP, a także wzmożonej troski o bezpieczeństwo górniczych załóg". Nawiązał do postulatu wyłączenia Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach spod nadzoru resortu aktywów państwowych, który nadzoruje też górnicze spółki mówiąc, że ważne w tym względzie są "działania nadzoru niezależnego WUG".

Abp Skworc zaapelował także o troskę każdego górnika o siebie i o kolegów - współpracowników. Za "nieuzasadnione" uznał "nieudokumentowane oskarżenia" - padające m.in. po kwietniowych katastrofach w Pniówku i Zofiówce, a jeszcze przed zakończeniem prac powołanych przez prezesa WUG komisji ds. wyjaśnienia przyczyn i okoliczności obu zdarzeń. Jak zaznaczył, "ktoś ostatnio słusznie stwierdził: górnicy nie są samobójcami".