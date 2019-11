Adam Gawęda: Chcemy w górnictwie poprawić efektywność i wydajność

Przed zarządami spółek są stawiane konkretne zadania, by system wynagrodzeń górniczych uporządkować, urealnić i uelastycznić. I spowodować, by ten obszar wynagrodzeń i premii wypłacanych za rzetelne wykonanie określonych zadań był adekwatny do wysiłku ponoszonego przez pracowników - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Adam Gawęda, wiceminister aktywów państwowych, pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

Rozmawiamy z Adamem Gawędą między innymi o zadaniach stojących przed nowym Ministerstwem Aktywów Państwowych, czy też o postulatach płacowych podnoszonych w Polskiej Grupie Górniczej

Adam Gawęda wskazuje, że trzeba patrzeć na to racjonalnie. Żeby nie doprowadzić do ograniczenia inwestycji i realizacji robót przygotowawczych.

Takiego scenariusza nie możemy realizować, bo doprowadzilibyśmy do sytuacji, z którą zderzyliśmy się w roku 2014 i 2015 - podkreśla Adam Gawęda.