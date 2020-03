Adam Gawęda: przestrzeganie procedur i zasad ogranicza ryzyko koronawirusa w kopalniach

Ryzyko przenoszenia się koronawirusa w kopalniach można ograniczyć do minimum pod warunkiem skrupulatnego przestrzegania procedur i zasad - ocenia wiceminister aktywów państwowych Adam Gawęda, który we wtorek spotkał się w tej sprawie z przedstawicielami środowiska górniczego.

Bezpieczeństwu pracowników kopalń w związku z pandemią koronawirusa poświęcone były m.in. wtorkowe obrady Komisji ds. Zagrożeń w Zakładach Górniczych Wyższego Urzędu Górniczego, z udziałem wiceministra Gawędy.

Podczas spotkania naukowcy z Głównego Instytutu Górnictwa (GIG) w Katowicach przedstawili analizę, z której wynika, iż w środowisku górniczym ryzyko związane z przeniesieniem infekcji koronawirusa SARS-CoV-2 jest podobne jak w pozostałych zakładach przemysłowych.

Okolicznością przemawiającą na korzyść bezpieczeństwa w górnictwie podziemnym jest - zdaniem specjalistów z GIG - stałe wentylowanie wyrobisk kopalń nieprzerwanym bardzo silnym strumieniem świeżego powietrza. W takich warunkach, przy założeniu przestrzegania przez załogę zasad bezpieczeństwa sanitarnego, ryzyko zakażenia koronawirusem jest - w ocenie specjalistów - praktycznie zerowe.

Potencjalne zagrożenie mógłby stanowić transport - zarówno między powierzchnią a dołem, jak i pod ziemią - kiedy górnicy znajdują się blisko siebie. Dlatego wiceminister Gawęda nakazał spółkom węglowym opracowanie zaleceń, dotyczących transportu ludzi w kopalniach. Podkreślił, że transport to ważne ogniwo systemu bezpieczeństwa epidemicznego w zakładach górniczych.

Gawęda, który we wtorek rozmawiał z zarządami wszystkich spółek górniczych węgla kamiennego w Polsce, zapewnił, że Ministerstwo Aktywów Państwowych nieprzerwanie i szczegółowo monitoruje sytuację w kopalniach węgla kamiennego.

"Zgodnie z opinią specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa sanitarnego i ochrony zdrowia, którzy kontrolują rozwój pandemii w Polsce, także w górnictwie można ograniczyć do absolutnego minimum ryzyko przenoszenia się infekcji i zachorowań, pod warunkiem skrupulatnego przestrzegania wyznaczonych procedur i zasad. Z tego względu zachowujemy spokój i na bieżąco kontrolujemy poziom i sposób realizacji planów kryzysowych w związku ze stanem zagrożenia koronawirusem w polskich kopalniach" - ocenił wiceminister.

Resort aktywów państwowych dokonał w ostatnich dniach szczegółowego przeglądu procedur wdrożonych w ostatnich dniach w kopalniach węgla kamiennego - kontroli pod kątem gotowości na zagrożenie koronawirusem poddano zakłady wszystkich spółek węglowych. Wiceminister Gawęda polecił objąć szczególnym nadzorem epidemiologicznym procesy produkcyjne oraz nakazał dostosować działania profilaktyczne do specyfiki kopalń.

Obecnie we wszystkich kopalniach oraz centralach spółek wydobywczych działają sztaby kryzysowe, które na bieżąco monitorują rozwój sytuacji epidemicznej i mają m.in. obowiązek raportowania wszelkich istotnych zdarzeń i informacji do departamentu nadzorowanego przez wiceministra Gawędę. Informacje są na bieżąco analizowane i konsultowane z organami ochrony zdrowia publicznego.

"Adam Gawęda polecił zarządom spółek i kierownictwu kopalń bezwzględne przestrzeganie w zakładach pracy procedur i zaleceń obowiązujących w związku z zagrożeniem przenoszenia się koronawirusa SARS-CoV-2" - podał resort aktywów państwowych.

Z przedstawionego ministerstwu raportu wynika, że kopalnie i zakłady dysponują niezbędnym zasobem środków dezynfekcyjnych i ochrony osobistej - kombinezonów, masek, półmasek, skanerów do zdalnego pomiaru temperatury, substancji odkażających, a także łącznością, zdalnymi procedurami kontaktu itp.

Zarówno w wyrobiskach pod ziemią, jak i na powierzchni, wyznaczono specjalne miejsca do bezpiecznego izolowania pracowników w przypadku zakażenia lub uzasadnionego podejrzenia infekcji. Wprowadzono procedury postępowania w takich przypadkach - m.in. przemieszczania się, zbierania wywiadu epidemiologicznego, transportu i informowania. Zostaną one wykorzystane w razie konieczności natychmiastowego odosobnienia osób zagrożonych lub chorych, by zabezpieczyć wielotysięczne załogi kopalń.

Jeszcze przed ogłoszeniem ogólnokrajowej kwarantanny dla powracających z zagranicy, osoby zatrudnione w kopalniach, objęte podwyższonym ryzykiem zainfekowania w czasie pobytu poza Polską, po powrocie z urlopów nie były dopuszczane do pracy, aby nie narażać współpracowników.

"Dla rządu i ministerstwa, dla władz publicznych oraz kierownictw wszystkich przedsiębiorstw w przemyśle węglowym absolutnym priorytetem pozostaje bezpieczeństwo obywateli, w tym górników w kopalniach" - podkreślił we wtorek Gawęda, wskazując, iż sektor górniczy posiada własną specyfikę, z powodu której nie zawsze jest możliwe proste przeniesienie wszystkich zaleceń sanitarnych na warunki kopalń.

"Tym bardziej istotne, aby bezwarunkowo przestrzegać zasad wypracowanych w związku z zagrożeniem epidemicznym w górnictwie i wdrożyć takie procedury, które zagwarantują pełne bezpieczeństwo pracowników kopalń oraz zminimalizują ryzyko przeniesienia się infekcji" - podkreślił wiceminister Gawęda.