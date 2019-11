Adam Mirek z Wyższego Urzędu Górniczego postuluje zmiany przepisów bezpieczeństwa w górnictwie

Dalsza poprawa bezpieczeństwa w górnictwie wymaga m.in. zmian prawnych - mówił 28 listopada podczas akademii barbórkowej Wyższego Urzędu Górniczego (WUG) w Katowicach prezes Adam Mirek.

- Wydaje się, co zostało zaniechane, że dyrektorzy OUG powinni mieć możliwość uznawania stażu pracy w jednym rodzaju górnictwa, przy stwierdzaniu kwalifikacji w innych rodzajach górnictwa - uznał szef WUG. - W tych sprawach: szkoleniach, problemach rzeczoznawców, widzimy dużą rolę dla Stowarzyszenia Inżynierów Techniki Górniczej - to 111-tysięczna organizacja ludzi mądrych, doświadczonych, gdzie powinniśmy wykorzystywać ich wiedzę - zasugerował.Prezes WUG poinformował o inicjatywie, która ma pozwolić szerzej wykorzystać wiedzę pracowników nadzoru. Na podstawie dotychczasowej współpracy z Prokuraturą Regionalną w Katowicach Prokurator Krajowy wystąpił do ministra środowiska z prośbą o podjęcie prac legislacyjnych umożliwiających wykorzystanie do celów procesowych kwalifikacji organów nadzoru górniczego oraz uregulowanie wzajemnych relacji z prokuratorami.W trosce o właściwą gospodarkę złożami Mirek wnioskował, aby w przypadku koncesji na wydobycie kopalin wydawanych przez starostów powiatów, gdzie często funkcję geologa powiatowego pełnią ludzie bez specjalistycznego wykształcenia, wprowadzić obowiązek konsultacji czy wiążącej opinii dyrektora OUG. Podobny wniosek dotyczy spraw związanych z obowiązkiem likwidacji i rekultywacji terenów górniczych.Szef WUG podkreślił, że obecne przepisy bywają nieczytelne. Wskazał, że kilka lat temu na nadzór górniczy nałożono naliczanie opłat za nielegalną eksploatację, jednak praktyka pokazała niespójność: w kontekście pojęcia odpowiedzialności solidarnej nie da się podzielić odpowiedzialności między osoby, z których jedna jest właścicielem działki, a druga właścicielem kopalni.Nadzorowi górniczemu w Polsce podlega obecnie 43 podziemnych zakładów górniczych, 94 zakłady otworowe oraz blisko 7384 zakładów odkrywkowych. Łącznie krajowy przemysł wydobywczy bezpośrednio zatrudnia prawie 180,4 tys. pracowników.